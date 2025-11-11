三代目JSB岩田剛典、日焼けサロンに通っていた“後遺症”アンチエイジングのためのスキンケアとは
【モデルプレス＝2025/11/11】三代目 J SOUL BROTHERSの岩田剛典が11日、都内で行われたスキンケアブランド「DISM」の新CM発表会に出席。スキンケアのこだわりを明かした。
【写真】三代目JSB岩田剛典、変装なしで渋谷センター街降臨
男性向けのスキンケアブランドのアンバサダーに就任した岩田は「光栄だなって思っております。表舞台に立つ立場としてスキンケアは気をつけていますが、まさか男性用の化粧品に使っていただけるのはありがたい」と喜んだ。
自身のスキンケアについては「気をつけるようになりました。アンチエイジングといいますか…」と話し始め「20代前半は日焼けサロンに通っているような時代もあった」と回顧。「紫外線を浴びない人はいないけど、自ら浴びに行っていたタイプなので、そのときの後遺症じゃないですけど肌への影響を感じることがある。そういう意味でスキンケアをしっかりしている。乾燥肌なので、乾燥肌用のスキンケアを使っています」とこだわりを明かした。
11日より公開された新CMでは「天才だ！」が口癖の研究員を演じている岩田。撮影について聞かれると「独特なキャラクター。監督からも『ゆるキャラのようなテンションでやっていただきたい』と言われて。撮影終盤に（テンション感を）掴みかけたくらいで撮影が終わりましたね（笑）」と裏話を話した。さらに「普段の僕は思ったこと口に出してしまう、割とあけすけなタイプなのですが、普段の自分とは違うキャラクターでした」と振り返り「白バックで常に1人で（完成）イメージを想像しながらやる現場だったので（想像力が）鍛えられましたね」と語った。
研究員を演じたことにちなんで「ひらめいた瞬間」を問われると、「ソロツアーのグッズを自分で考えているのですが、元々趣味で絵を描いているのでペンライトの形がペンキの刷毛みたいな形をしている。最近そのペンライトのケースを考案しまして。ペンキ缶の形になっていてペンライトを入れると光るという仕様になっていまして。誰がこれを考えた人んでしょうね？……僕です（笑）」と自画自賛。「実はペンライトを作ったときからケースまで考えていたんですが、ようやく今年商品化しまして。むき出しのペンライトをどうご家庭で保存したらいいのか、みなさんわからなかったと思う」と考案に至った経緯も話した。（modelpress編集部）
◆岩田剛典、20代に紫外線を浴びた影響
