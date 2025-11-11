ÃçÂåÃ£Ìð¤µ¤óàºÇ¸å¤ÎÂç»Å»öá¤ÏÇ½ÅÐÈ¾Åç¤Ë·ú¤Æ¤¿±é·àÆ²¡¡¡ÖÂçÃÏ¿Ì¤«¤é¤ÎÉü¶½¤Ë¤â¹×¸¥¡×¤È±Ç²è´Ø·¸¼Ô
¡¡Ì¾ÇÐÍ¥¡¦ÃçÂåÃ£Ìð¤µ¤ó¤¬Â¾³¦¤·¤¿¤³¤È¤¬£±£±ÆüÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£µýÇ¯£¹£²¡££±£¹£·£µÇ¯¡¢ºÊ¡Ê¸Î¿Í¡Ë¤È¼«Âð·Î¸Å¾ì¤ÇÇÐÍ¥ÍÜÀ®½ê¡ÖÌµÌ¾½Î¡×¤ò»Ï¤á¡¢Ìò½ê¹»Ê¡¢¼ãÂ¼ËãÍ³Èþ¡¢¿¿ÌÚ¤è¤¦»Ò¡¢ÂìÆ£¸°ì¤é¤òÇÚ½Ð¤·¤¿¡£ÃçÂå¤µ¤ó¤Î¸ùÀÓ¤Ï¸å¿Ê¤Î°éÀ®¤À¤±¤Ç¤Ê¤¤¡£
¡Ö²áµî¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤¿»þ¤Î°õ¾Ý¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Âç¸æ½ê¤¹¤®¤Æ¤È¤Ë¤«¤¯¤¤¤¤¿Í¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¯¤é¤¤¡£ÃçÂå¤µ¤ó¤ÎºÇ¸å¤ÎÂç»Å»ö¤Ï¡¢Ç½ÅÐ±é·àÆ²¡£ºòÇ¯¸µÆü¤ÎÂçÃÏ¿Ì¤ÇÈïºÒ¤·¤¿Ç½ÅÐÈ¾Åç¤ÎÉü¶½¤Ë¡¢Âç¤¤¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤Ï±Ç²è´Ø·¸¼Ô¡£
¡¡¤³¤³¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ëÇ½ÅÐ±é·àÆ²¤Ï¡¢ÀÐÀî¸©¼·Èø»ÔÃæÅçÄ®¤Ë¤¢¤ëÆüËÜ¤ÇÍ£°ì¡¢¼«Á³¤ÈÉñÂæ¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿±é·àÀìÍÑ¥Û¡¼¥ë¤À¡£Ì¾ÍÀ´ÛÄ¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÃçÂå¤µ¤ó¡£
¡¡±é·àÆ²¤Î¥¦¥¨¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃçÂå¤µ¤ó¤Ï£¸£³Ç¯¡¢ºÊ¤ÈµÁÍý¤ÎÊì¤òÏ¢¤ì¤¿Ç½ÅÐÎ¹¹Ô¤Ç¡¢ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤òË¬¤ÍÃæÅçÄ®¤ËÎ©¤Á´ó¤Ã¤¿¡£¤½¤Î·Ê¿§¤äÄ®ÊÂ¤ß¤òÁ°¤Ë¡¢ÃçÂå¤µ¤ó¤¬¡ÖÇ½ÅÐËÜÍè¤ÎÈþ¤·¤µ¤òÈ¯¸«¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ê¸²½¤Ê¤ó¤À¤Í¡£¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¡¢ÌµÌ¾½Î¤Î¹ç½É¤¬¤Ç¤¤¿¤é¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿¤Î¤¬¥¥Ã¥«¥±¤Ç¡¢£¸£µÇ¯¤«¤éÌµÌ¾½Î¤ÎÇ½ÅÐÃæÅç¹ç½É¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£
¡¡£±£°Ç¯´ÖÂ³¤¤¤¿¹ç½É¤òÄÌ¤·¤¿ÌµÌ¾½Î¤ÈÃÏ¸µÌ±¤Î¸òÎ®¤Ë¤è¤ê¡¢¡ÖÄ®Ì±¤Î±é·à¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¡¢±é·à¤Ë¤è¤ë¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Î¹½ÁÛ¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢´¶Æ°¤·¤¿ÃçÂåÃ£Ìð»á¤¬´Æ½¤¤ò°ú¤¼õ¤±¤ë·Á¤Ç¥Û¡¼¥ë¤Î·úÀß¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Î¤³¤È¡££¹£µÇ¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¡£
¡¡¥¦¥¨¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ë¤Ï¡¢ÃçÂå¤µ¤ó¤¬ºÊ¤ÈÏ¢Ì¾¤Ç£¹£³Ç¯¤ËÉ®¤Ç½ñ¤¤¤¿¤³¤ó¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤Î·à¾ì¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤É¤ì¤À¤±Ç»¤¤·àÀ¤³¦¤¬¤¯¤ê¤Ò¤í¤²¤é¤ì¡¡¤É¤ì¤À¤±Â¿¤¯¤Î¿Í¤¿¤Á¤ËÇ»¤¯±Æ¶Á¤·¡¢¤«¤«¤ï¤ê¤ò»ý¤Æ¤ë¤«¤Ï¡¡¤³¤ì¤«¤é¤Î¤ß¤ó¤Ê¤ÎÌäÂê¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Î¹á¤ê¹â¤Ê¸²½¤Î²ê¤ò¡¢¤³¤ÎÅÚÃÏ¤ËÎÏ¶¯¤¯¤Ï¤°¤¯¤ó¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤òÄ¹¤¯·ÑÂ³¤·¤Æ¹Ô¤¯¤³¤È¤ÏÂçÊÑ¤Ê»ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î·à¾ì¤¬Ëö±Ê¤¯¿Í¡¹¤Î¾ðÇ®¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¡¢¿Í¡¹¤Ë´¶Æ°¤òÍ¿¤¨Â³¤±¤ë¾®±§Ãè¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡¡¿´¤«¤éµ§¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¸ø±é¾ðÊó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃçÂå¤µ¤ó¤Ïº£Ç¯£¶·î¡¢Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿ÌÉü¶½¸ø±é¡Ö´Î¤Ã¶Ì¤ª¤ÃÊì¤È»Ò¶¡¤¿¤Á¡×¤Ë½Ð±é¡£ÀïÁè¤Î¶ò¤«¤µ¤òÉÁ¤¡¢Æ±»þ¤ËÌ¿¤Ø¤Î»¾²Î¤Ç¤â¤¢¤ëÆ±ºî¤Ç¡¢·×£²£°¸ø±é¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£