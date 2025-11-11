ポケモン初の常設施設「ポケパーク カントー」来年2月5日オープン決定 館内イメージ映像も公開
【モデルプレス＝2025/11/11】ポケモン初の常設施設『ポケパーク カントー』が、2026年2月5日にグランドオープン決定。あわせて、館内をイメージしたオフィシャルトレーラーも公開された。
【写真】ピカチュウがたくさん「ポケパーク」館内イメージトレーラー
本施設は、関東の多摩丘陵に位置するよみうりランド内において、既存施設の大規模改修に加えて未利用エリアを新たに整備した、約2.6ヘクタールの完全新エリア。チケットは、2025年11月21日より販売開始。21日より販売を開始するチケットには「エリートトレーナーズパス」「トレーナーズパス」の2種類があり、よみうりランドの入園料が含まれている。
なお、チケットには注意事項も。ポケモンフォレストには階段や急な上り坂があるため、安全を守るため「5歳未満の子どもとその同伴者」「110段の階段を上れない人」など、入場制限項目に該当する人は介助者の付き添いがある場合でも入場できないという。加えて、ポケモンフォレストに入場することができない人、カヤツリタウンのみに入場したい人向けの「タウンパス」も、2026年夏ごろの入場分から販売ができるよう準備をしているとした。
あわせて、ポケモン公式YouTubeチャンネルにて『ポケパーク カントー』オフィシャルトレーラーも公開された。ポケモンフォレストでたくさんのポケモンと遊ぶ、「ポケモントレーナーズマーケット」でオリジナルグッズを選ぶ、ジムでショーに参加する、バトルコートで熱狂する等『ポケパーク カントー』の楽しさを90秒ワンカットにギュッとまとめた映像に仕上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆「ポケパーク カントー」2026年2月5日オープン
◆「ポケパーク カントー」オフィシャルトレーラー公開
