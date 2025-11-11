LE SSERAFIMチェウォン、ミニ丈ワンショルダーからほっそりウエスト＆素肌輝く「異次元のスタイル」「引き締まってる」と反響
【モデルプレス＝2025/11/11】5人組ガールズグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のキム・チェウォン（KIM CHAEWON）が11月11日、自身のInstagramを更新。ミニ丈のワンショルダーからほっそりしたウエストを披露し、反響を呼んでいる。
【写真】25歳KPOP美女、美腹筋際立つミニ丈衣装姿
LE SSERAFIMは、同月3日にグループのInstagramにて「＃EAT_IT_UP_SPAGHETTI」と添え、10月24日にリリースしたシングル「SPAGHETTI」のダンス動画を公開していた。チェウォンは、その際のオフショットとしてミニ丈のワンショルダーにミニスカートを合わせたコーディネートを披露。引き締まったウエストと美しい肌が際立った。
この投稿を受け、ファンからは「脚長すぎる」「ウエスト引き締まってる」「異次元のスタイル」「ベレー帽可愛い！」など反響が集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】25歳KPOP美女、美腹筋際立つミニ丈衣装姿
◆チェウォン、美ウエスト披露
LE SSERAFIMは、同月3日にグループのInstagramにて「＃EAT_IT_UP_SPAGHETTI」と添え、10月24日にリリースしたシングル「SPAGHETTI」のダンス動画を公開していた。チェウォンは、その際のオフショットとしてミニ丈のワンショルダーにミニスカートを合わせたコーディネートを披露。引き締まったウエストと美しい肌が際立った。
◆チェウォンの投稿に反響
この投稿を受け、ファンからは「脚長すぎる」「ウエスト引き締まってる」「異次元のスタイル」「ベレー帽可愛い！」など反響が集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】