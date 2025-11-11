社民党の福島瑞穂党首が2025年11月10日にXで、「マッチョな女性首相にNO」を掲げて官邸前で集会を行ったことを明かしたものの、ネット上からさまざまな声を集めている。

「高市政権打倒のために...」

福島氏は10日にXで「官邸前集会【金権・軍拡・マッチョな女性首相にNO!!】に来ています」とつづり、集会の様子を収めた動画を公開。

動画では、Xにつづられた文章と同じ文面が書かれた横断幕を支援者と思われる人が手にしており、その前でマイクを手にした福島氏は「どうですか？ NOじゃないですか？」と呼びかけ。

また、高市政権についての批判を展開し、「どうかみなさん、一緒に高市政権打倒のために女たち男たち、力を合わせていきましょう！ 平和と平等、両方の実現のために頑張りましょう、よろしくお願いします」と話していた。

このポストに福島氏の元には、「ダイレクトな昭和的ジェンダー感覚での性差別」「"女性"首相って...女性をわざわざつける必要あります？」「この批判を良しとするのであれば『女々しい男性首相にNO！』というdisも問題ないってことなんだけど、わかってるんかの」という声が集まっていた。