「付き合ったばかりの彼氏」におねだりしたいこと９パターン
ようやく付き合うことができた彼女に対して、まずはどんなことをしたら喜んでもらえるのでしょうか。そこで今回は、10代から30代の独身女性183名に聞いたアンケートを参考に「女の子が『付き合ったばかりの彼氏』にしてほしいと思っていること」をご紹介します。
【１】告白のときだけでなく、普段から目を見て「好きだよ」と言ってほしい
「付き合うと照れて言ってくれなくなるから」（20代女性）というように、多くの女の子は、彼氏からの「好き」という言葉を待っているようです。言葉を安売りしたくないという人は、せめて彼女から「好き」と言われたら「俺も」と返すなど、気持ちだけは伝えるようにしてはいかがでしょうか。
【２】少し高級なレストランで食事をするなど、気合を入れたデートをしたい
「ベタだけど、頑張ってるのが伝わって嬉しい」（10代女性）というように、最初くらいは背伸びをしたデートをしたいという女の子も。お財布と相談しつつ、女の子が普段行けないようなところをデートの目的地に選ぶと喜ばれるかもしれません。
【３】付き合ったからといって態度を変えないでほしい
「ギクシャクするのは嫌。友達の延長でいい」（20代女性）というように、付き合ったからといって、急にふたりの関係を意識し過ぎるのはやめてほしいという女の子も。相手が長い間友達だった女の子の場合は、変わらない気持ちでお付き合いをスタートさせたほうがいいのかもしれません。
【４】仕事で忙しいときもなんとか二人の時間を確保してほしい
「時間がないときも、できるだけ一緒にいたい！」（20代女性）というように、終業後や部活終わりに会いたいという女の子も。本当に忙しいときも、夕食だけ一緒に食べて職場に戻るなど時間を工面すると仕事に対する情熱も伝わるので、一石二鳥と言えそうです。
【５】男性の友達などに大切な彼女として紹介してほしい
「紹介されると『付き合っているんだな』ってしみじみ実感する」（20代女性）というように、男性の友人たちに会ってみたいという女の子も。友達とその彼女も一緒に楽しめるようなイベントを、自ら企画してみてもいいかもしれません。
【６】ペットなど大切にしている存在を同じように愛してほしい
「犬が苦手なのに『この子は特別』って言って可愛がってくれて感激した」（20代女性）というように、自分にとってかけがえのない存在を大切にしてくれると安心するという女の子も。彼女の家族やペットには、彼女と同じくらい優しく親切に接したいところです。
【７】１日に１回はメールや電話などで連絡を取り合いたい
「『３日も電話しないなんてあり得ない！』と思って別れたことも」（20代女性）というように、付き合いはじめは頻繁にコミュニケーションを取りたがる女の子も。最低でも１日１回くらいは連絡し、女の子のリアクションを確かめて、適度な頻度を探りましょう。
【８】お互いの知らないことについて、時間を忘れるほど話したい
「彼氏のことならなんでも知りたい」（20代女性）というように、女の子は新しい恋人に興味津々で聞きたいことがたくさんあるようです。時間を気にせず、女の子が満足するまでとことん語り合ってみてはいかがでしょうか。
【９】お互いの生まれた街をめぐるデートがしたい
「デートしながらいろんな思い出を語ってほしい」（20代女性）というように、旅行を兼ねて地元を案内してもらうと、相手をより深く理解できるように感じて、喜ぶ女性もいるようです。公共交通機関より、自家用車やレンタカーで移動したほうが、話に集中できてよりいいのかもしれません。
付き合ったばかりの頃、女の子は「お互いのことをよく知る機会をつくりたい」「大切にされていることを実感したい」などと思っているのかもしれません。自分のできる範囲で、彼女を喜ばせることをしてあげたいところです。（外山武史）
【調査概要】
期間：2013年8月20日（火）から8月27日（火）まで
対象：合計183名（10代、20代、30代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査
