女優の齊藤京子（28）が11日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。ドラマの撮影現場で“救世主”だった人物を明かした。

同番組では、フジテレビ系連続ドラマ「娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？」（火曜後11・00）で、ダブル主演を務める女優・水野美紀もゲスト出演。先に撮影が始まった齊藤のもとに、あとから加わった水野は、齊藤から開口一番「毎日凄く（撮影時間が）押してます、何とかしてください。待ってました、水野さんが来るのを」と悲痛な表情で言われたという。

そのため「これは私が何とか現場を巻かなきゃいけないな」と使命感が芽生えた水野。スタッフについては「使ったことがないカメラを使っていて、ピントだったりセッティングを手こずっていたこともあって」とフォローしつつ、「私もできるだけ、入ったらそこから動かないとか、開始時間の5分前に行って圧を掛けるとか」と笑わせながら、「ここがうまく回ってないなと思ったら声を掛けたりして、ちょっとでも巻くほうのリズムに持って行った」と振り返った。

その結果「何日か巻いた」と明かすと、一同は「おおーっ！」と感心。「ブラックマヨネーズ」小杉竜一が「凄い、時間じゃなくて日！？」と驚くと、齊藤は「水野さんがインした日に初めて巻いて、カッコイイって思いました。ありがとうございました」と改めて感謝した。

当時の状況を齊藤は「押すことは全然いいんですけど、あまりにも毎日（撮影シーンの）撮りこぼしとか、日々続いたんで」と回想。「これはヤバイぞってなって、水野さんが救世主だと思ってたんですけど、ホントにそのとおりだった」と強調すると、番組MCの「ハライチ」澤部佑は「スタッフさんのためでもあるしね。早く帰りたいし」と思いやった。

撮影時間を短縮するコツについて、水野は「セッティングしている間に、演出部のスタッフさんが代わりに立ち位置に立って、照明を調節したりする。そこをずっと立ってるんです、私が」と解説。「そしたらセッティングが終わって本人を呼びに行く時間と、本人が来てから微調整する時間が節約できる。そのチリツモで、ちょっとずつ」と説明していた。