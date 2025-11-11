ポケモンは、ポケモン初の屋外常設施設『ポケパーク カントー』を2026年2月5日にオープンし、11月21日よりチケットを販売すると発表した。

（参考：【画像】『ポケパーク カントー』オフィシャルトレーラーのスクリーンショット）

『ポケパーク カントー』は、よみうりランド内の既存施設の大規模改修と未利用エリアを整備した、約2.6ヘクタールの完全新エリアである。

ポケモン公式YouTubeチャンネルでは、『ポケパーク カントー』体験トレーラーが公開された。ポケモンフォレストでたくさんのポケモンと遊ぶ、「ポケモントレーナーズマーケット」でオリジナルグッズを選ぶ、ジムでショーに参加する、バトルコートで熱狂するなど、『ポケパーク カントー』で楽しむ様子が映し出されている。

11月21日18時より行われるチケット販売では、「エリートトレーナーズパス」「トレーナーズパス」の2種類が用意される。チケットの料金にはよみうりランドの入園料も含まれている。

販売スケジュールや料金などの詳細は、公式サイトのチケット情報で確認してほしい。

（文＝リアルサウンドテック編集部）