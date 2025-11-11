¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÃæÂ¼¹¸¡¡Êì¹»Äëµþ¤Î15Ç¯¤Ö¤ê¹Ã»Ò±à½Ð¾ìÅö³Î¤Ë¡ÖÄ¹¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤ä¤Ã¤È¤Ç¤¹¤Í¡×¤È´¶³´
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÃæÂ¼¹¸³°Ìî¼ê¡Ê36¡Ë¤¬11Æü¡¢¹øÄÇÄÇ´ÖÈÄ¥Ø¥ë¥Ë¥¢¤Î¼ê½Ñ¸å½é¤á¤Æ¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¤òË¬¤ì¡¢Êì¹»¡¦Äëµþ¹â¤¬Íè½Õ¤ÎÁªÈ´¹Ã»Ò±àÂç²ñ½Ð¾ì¤ò³Î¼Â¤Ë¤·¤¿³èÌö¤ò¿´¤«¤é´î¤ó¤À¡£
¡¡ËèÇ¯¡¢²Æ¤ÎÍ½Áª¤ò¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Ç»ëÄ°¤¹¤ë¤Ê¤ÉÊì¹»¤òµ¤¤Ë·ü¤±¤Æ¤¤¿ÃæÂ¼¤Ï¡¢º£·î9Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿´ØÅìÂè°ì¹â¤È¤Î½©µ¨ÅìµþÅÔÂç²ñ·è¾¡¤â¥é¥¤¥Ö»ëÄ°¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¡Ö°ìµ¤¤Ë8ÅÀ¼è¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤È3²ó¤Ë°ìµó8ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤ÆÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Êì¹»¤Î½¸ÃæÂÇ¤òÀä»¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¡Ê¹Ã»Ò±à¤Ë¡Ë½Ð¤é¤ì¤ì¤Ð15Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¤¹¤«¤Í¡£Ä¹¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£ÂÔ¤ÁË¾¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Í¡£¤ä¤Ã¤È¤Ç¤¹¤Í¡×¤È´¶³´¤Ë¿»¤Ã¤¿¡£
¡¡½Õ1ÅÙ¡¢²Æ¤Ï2ÅÙ¤Î¹Ã»Ò±àÍ¥¾¡·Ð¸³¤ò»ý¤ÄÄëµþ¹â¤Ç¡¢ÃæÂ¼¤Ï2Ç¯²Æ¤«¤é3µ¨Ï¢Â³¤Ç¹Ã»Ò±à¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢Êì¹»¤Ï2011Ç¯²Æ¤òºÇ¸å¤Ë¹Ã»Ò±à¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Íè½Õ¤ÎÁªÈ´Âç²ñ¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤ì¤Ð¼Â¤Ë15Ç¯¤Ö¤ê¤Î¹Ã»Ò±ààµ¢´Ôá¤È¤Ê¤ë¡£¡Ö¹Ã»Ò±à¤Ï¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤ë¾ì½ê¤È¤¤¤¦¤ÈÂç¤²¤µ¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¤±¤É¡¢¤½¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¾ì½ê¤À¤È¤Ï»×¤¦¡£¸åÇÚ¤¿¤Á¤Ë¤Ï¤³¤ÎÅß¡¢É¬»à¤ËÎý½¬¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î»ý¤Æ¤ëÎÏ¤òÂ¸Ê¬¤ËÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È°ìOB¤È¤·¤ÆÇ®¤¤¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£