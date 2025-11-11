近藤真彦×前田亘輝「還暦じじいゴルフ」を満喫 ツアーの合間も元気いっぱいの2ショット
歌手の近藤真彦が自身のインスタグラムを更新。「66ロック！」と記し、ロックバンド・TUBEの前田亘輝とのゴルフ2ショットを公開した。
青空の広がるゴルフ場で、パターを手にした短パンウェア姿の2人。近藤がピース、前田がサムズアップを見せる和やかな2ショットだ。「2人ともツアー中のひとときのお休み」とつづり、束の間のオフをゴルフで楽しんだことを報告した。さらに「オーストラリアで元気な還暦じじいゴルフ！」と、ハードなスケジュールの中でも変わらぬパワフルさを感じさせるコメント。投稿には、TUBEデビュー40周年を記念して制作されたコラボ曲「6、6、Rock！」（近藤真彦×前田亘輝×織田哲郎）をBGMとしてセレクト。60代トリオによるパワフルで遊び心のあるロックナンバーが、今回のゴルフシーンの軽快さと重なる演出となっている。この投稿にファンからは「元気なイケオジ2人！」「わぁーー素敵なツーショット」「マッチさん、楽しそうですね」と明るくエネルギッシュな姿に称賛の声が相次いだ。「帰ってすぐコンサートです！」と締めており、還暦を超えてなお、音楽もプライベートも全力で楽しむ姿勢を見せている。
