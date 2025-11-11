甜菜糖、今期営業を一転赤字に下方修正

日本甜菜製糖 <2108> [東証Ｐ] が11月11日後場(14:00)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結営業損益は1億4800万円の赤字(前年同期は5億0200万円の黒字)に転落した。

併せて、通期の同損益を従来予想の6億円の黒字→6億円の赤字(前期は5億3500万円の黒字)に下方修正し、一転して赤字見通しとなった。



会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結営業損益は4億5200万円の赤字(前年同期は3300万円の黒字)に転落する計算になる。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結営業損益は5900万円の赤字(前年同期は2億1200万円の黒字)に転落し、売上営業損益率は前年同期の1.5％→-0.4％に悪化した。



