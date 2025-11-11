²Ã¸î°¡°Í¡¡¡Ö°ìÈÖ¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×ÃÏ²¼¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤ò¸ì¤ë¡Ö¿É¤¹¤®¤Æµ²±¤¬Çö¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¯¤é¤¤¥á¥ó¥¿¥ë¤¬Êø¤ì¤¿¡×
¡¡¸µ¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¡×¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î²Ã¸î°¡°Í¡Ê37¡Ë¤¬10Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ö¼ª¤Î·ê¤«¤Ã¤Ý¤¸¤Ã¤ÆÊ¹¤±!¡×¡Ê·îÍË¿¼Ìë1¡¦58¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÃÏ²¼¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡²Ã¸î¤Ï2000Ç¯¤Ë¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Ë²ÃÆþ¡£¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ²Ú¡¹¤·¤¯³èÌö¤·¤¿¤¬¡¢¥°¥ë¡¼¥×Â´¶È¸å¤Ë2ÅÙ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÌ¤À®Ç¯µÊ±ì¤¬ÊóÆ»¤µ¤ì¡¢»öÌ³½ê¤«¤éÄ¨²ü²ò¸Û½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿¡£³èÆ°µÙ»ß¤ò·Ð¤Æ¡¢08Ç¯¤Ë³èÆ°¤òºÆ³«¡£12Ç¯¤ËÂè1»Ò½÷»ù¤ò½Ð»º¤·¡¢¤½¤Î¸å14Ç¯¤Ë¤Ï¥¬¡¼¥ë¥º¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖGirls Beat!!¡×¤ò·ëÀ®¤·¤Æ¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤ÆºÆ»ÏÆ°¤·¤¿¡£
¡¡ºÆ¤Ó¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ê¸¾Ï¤Ç¡Ö1¿ÍÌÜ¤Î»Ò¶¡¤¬»º¤Þ¤ì¤¿º¢¡¢¡ÈÌ¼¤Ë²Î¤ò¼¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Þ¥Þ¤ò¸«¤»¤¿¤¤¡É¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¥¢¥¤¥É¥ë¤ËÌá¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡ÖÀµÄ¾¡¢µÊ±ìÁûÆ°¤Ç²ò¸Û¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸å¤Ï¡È¼«Ê¬¤Ë¤Ï²Î¤¦»ñ³Ê¤¬¤Ê¤¤¡£²Î¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤Î©¾ì¡É¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢½÷Í¥¶È¤Ê¤ÉÂ¾¤Î»Å»ö¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Éüµ¢¤·¤¿¤Î¤Ï¡ÈÌ¼¤ÎÂ¸ºß¡É¤¬Âç¤¤Ê¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¼«Ê¬¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¥¢¥¤¥É¥ëÁü¤Ï¡È¥ß¥Ë¥â¥Ë¡£¤¬Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡É¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¼«Ê¬¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤²Î¤ä¥À¥ó¥¹¤ò¤ä¤ë¤È¡¢¡È»Ò¶¡¤ò»º¤ó¤À¤Î¤Ë¤Þ¤À¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤Î¡©¡É¡È²Ã¸î¤Á¤ã¤ó¤ÏÍî¤Á¤¿¡É¿´Ìµ¤¤¸ÀÍÕ¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤¿¡È¥È¥Ã¥×¥¢¥¤¥É¥ë¤Îº¢¤Î²Ã¸î¤Á¤ã¤ó¡É¤Ï¤â¤¦À¤´Ö¤Ë¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤Î¶ìÇº¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£¡Ö¿É¤¹¤®¤Æµ²±¤¬Çö¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¯¤é¤¤¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖ¥á¥ó¥¿¥ë¤¬Êø¤ì¤¿»þ´ü¤À¤Ã¤¿¡£ÃÏ²¼¥¢¥¤¥É¥ëÀ¸³è¤Ï4¥«·î¤·¤«Â³¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡²Ã¸î¤Ï¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¡Ö¤½¤ì¤Þ¤Ç»ä¡È¸µ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Ç¤¹¡É¤Ã¤Æ¸À¤¦¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢²Î¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²Î¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÎÊý¤¬¶¯¤¯¤ÆÆ¨¤²¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢24ºÐ¤Î»þ¤Ë1¿ÍÌÜ¤Î»Ò¤ò»º¤ó¤À¡£¥Þ¥ÞÍ§¤¬Æ±À¤Âå¤Î¿Í¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢Ì¼¤â¡È¥Þ¥Þ¤Ã¤Æ²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¡©¡É¤ß¤¿¤¤¤ÊÉÔ»×µÄ¤Ê´¶¤¸¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¤ò¤â¤¦°ìÅÙ¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤ÆÃÏ²¼¥¢¥¤¥É¥ë¤òºÆ¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤È¤í¥µ¡¼¥â¥ó¡×¤Îµ×ÊÝÅÄ¤«¤º¤Î¤Ö¤¬¡Ö¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¡ÖµÕ¤Ç¤¹¤Í¡£²Ã¸î¤Á¤ã¤ó¤¬¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÎµñÈÝÈ¿±þ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥ó¥É¡×¤Î°æ¸ý¹ÀÇ·¤Ï¡ÖÁ´À¹´ü¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤·¤¿¤é¤½¤ó¤Ê³èÆ°¤ä¤á¤Æ¤è¡Ä¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Îµ¤»ý¤Á¤òÂåÊÛ¤·¤¿¡£
¡¡²Ã¸î¤Ï¡Ö°ìÈÖ¶ì¤·¤«¤Ã¤¿»þ´ü¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤³¤¬¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£