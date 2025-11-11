政治ジャーナリストの田崎史郎氏が１１日、ＴＢＳ系「ひるおび！」に出演。議員定数削減の今国会での成立について言及した。

番組では、日本維新の会が連立の絶対条件としていた国会議員定数削減について議論。維新が今国会の成立へ前のめりになる一方で、自民党の鈴木俊一幹事長が慎重な姿勢を見せるなど両党の間の温度差について伝えた。

田崎氏は「維新に取材していると、“これはできるんだ”“やるんだ”と。“高市さんが約束してるんだ”と。高市さんが連立合意の段階で、吉村さんにはっきり言われてるんないかと思うんですよ。“やります”と。だから吉村さんも非常に情熱を感じたとか高い評価をしてらっしゃると思うんですけど」と維新が前のめりになっている理由を推測した。

一方で「高市さんは表向きそれは言ってらっしゃらない。党内にも必ずしも浸透しているとは言えない。維新の方と話すと最後は“高市さんですよ”と言ってるんですが、高市さんが号令かけたからと言って動く組織じゃ、自民党じゃないんですよ。その矛盾が１２月上旬ぐらいに出てくるんではないかと思います」と述べた。