応用地質、今期経常を22％下方修正、配当は4円増額

応用地質 <9755> [東証Ｐ] が11月11日後場(14:00)に決算を発表。25年12月期第3四半期累計(1-9月)の連結経常利益は前年同期比5.6％減の37.6億円に減った。

併せて、通期の同利益を従来予想の51億円→40億円(前期は53.1億円)に21.6％下方修正し、減益率が4.1％減→24.8％減に拡大する見通しとなった。ただ、通期の連結最終利益は従来予想の33億円→35億円(前期は40.1億円)に6.1％上方修正し、減益率が17.7％減→12.7％減に縮小する見通しとなった。



会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した7-12月期(下期)の連結経常利益も従来予想の20.2億円→9.2億円(前年同期は25.5億円)に54.2％減額し、減益率が20.5％減→63.6％減に拡大する計算になる。



同時に、今期の年間配当を従来計画の86円→90円(前期は86円)に増額修正した。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比43.4％減の6.9億円に落ち込み、売上営業利益率は前年同期の4.9％→2.4％に悪化した。



株探ニュース

