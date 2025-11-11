パナニックは、LUMIXのカメラGシリーズ、Sシリーズやレンズを対象に、最高2万円のキャッシュバックキャンペーンを実施する。購入期間は2025年11月14日～2026年1月12日で、応募締切は2026年2月1日消印有効。

対象モデルとキャッシュバック金額は以下の通り。

Gシリーズ20,000円：DC-G9M2L、H-X1025、H-2550、H-ES5020015,000円：DC-G9M2、H-RSA10040010,000円：H-ES12035、H-ES35100、H-E08018 Sシリーズ20,000円：DC-S5M2XK、DC-S5M2XW、DC-S5M2W、DC-S5M2H、DC-S9H、S-E2470、S-E7020015,000円：DC-S5M2X、DC-S5M2K、DC-S5M2、DC-S9N、DC-S9W10,000円：DC-S9、S-1635、S-R28200、S-R70300、S-E100、S-E2460、S-S18、S-S245,000円：S-R1428、S-R1840、S-S35、S-S85、S-R26※DC-S9K、DC-S9N-N(チタンゴールド)は対象外

応募は1人1回のみ。対象のボディまたはレンズキットは各シリーズにつき1台のみ、対象の交換レンズは各シリーズにつき最大3本まで(同一品番は1本のみ)となる。

応募方法も含めた詳細は、キャンペーンページを参照のこと。

キャンペーンページ