¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î±©Ä»¿µ°ì¡Ê54¡Ë¤¬11Æü¡¢¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ëÆ±¶É¤Î¡Ö±©Ä»¿µ°ì¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°8¡¦00¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¡Ê64¡Ë¤Î¡È¸áÁ°3»þ¤ÎÊÙ¶¯²ñ¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¹â»Ô¼óÁê¤Ï7Æü¸áÁ°9»þ¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤ë½¢Ç¤¸å½é¤Î½°±¡Í½»»°Ñ°÷²ñ¤ËËüÁ´¤ÎÂÖÀª¤ÇÎ×¤à¤¿¤á¡¢ÌëÌÀ¤±Á°¤Î¸áÁ°3»þ¤«¤é¸øÅ¡¤Ç¤ÎÊÙ¶¯²ñ¤òÀßÄê¡£8¿Í¤ÎÈë½ñ´±¤ÈÌó3»þ´Ö¡¢ÅúÊÛ½àÈ÷¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£Í½»»°Ñ¤ÇÌ¤ÌÀ¤ÎÊÙ¶¯²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤µ¤ì¤ë¤È¡Ö¤Þ¤ÀÌò½ê¤ÎÊý¤â¼ÁÌä¤¬¤È¤ì¤Æ¤Ê¤¯¤ÆÅúÊÛ½ñ¤âÁ´¤¯¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¡ÖÈë½ñ´±¤äSP¡Ê·Ù¸î´±¡Ë¡¢±¿Å¾¼ê¤Ë¤ÏÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤¿¡×¤È¼Õºá¤â¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¼«Ì±ÅÞ¤Î¹ñ¸÷Ê¸ÇµÉû³°Áê¤¬7Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ë¡Ö¡ÊÆÃ¤ËÌîÅÞ¤Î¡Ë¼ÁÌäÄÌ¹ð¤¬ÃÙ¤¤¤«¤é¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¡ÖÁ°¡¹Æü¤ÎÀµ¸á¤Þ¤Ç¤È¤¤¤¦ÄÌ¹ð¥ë¡¼¥ë¡¢¤É¤ì¤Û¤É¤ÎÌîÅÞµÄ°÷¤¬¼é¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¡×¤Ê¤É¤È»ØÅ¦¤·¤¿¤¬¡¢10Æü¤Ë¤ÏX¤Ç¡Ö»ö¼Â¸íÇ§¤ÇÅ±²ó¤¹¤ë¡£¹ñ²ñ¤Ç·è¤á¤ë¥ë¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÈ¯¸À¤Ï¿µ½Å¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¡×¤È¼Õºá¤·¡¢Åê¹Æ¤òºï½ü¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ±©Ä»¤Ï¡Ö¹ñ¸÷¤µ¤ó¤Î¡ÊÅê¹Æ¤·¤¿¡ËÁ°¡¹Æü¤ÎÀµ¸á¤Þ¤Ç¤È¤¤¤¦ÄÌ¹ð¥ë¡¼¥ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£²áµîÍ¿ÌîÅÞ¤Ç2ÆüÁ°¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¿½¤·¹ç¤ï¤»¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤½¤Î¸å¤Ç¤¹¤Í¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá¤¯¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¤ÈÊÑ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤Ï»ö¼Â¸íÇ§¤À¤Ê¤¢¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¤¿¤À´±Î½¤Îºî¶È¤¬ÂçÊÑ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï»ö¼Â¤À¤Ê¤¢¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Î¸µ¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¼Ò°÷¤Ç¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¶ÌÀîÅ°»á¤Ï¡Ö¿³µÄ¤ò¤¤¤Ä¤À¤Ã¤Æ·è¤á¤ëÂ¦¡¢Í¿ÅÞÂ¦¤¬¤Á¤ã¤ó¤È»þ´Ö¤ò¡¢´Ö¤òÊÝ¤Ã¤¿·Á¤Ç·è¤á¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤Þ¤ºÂçÁ°Äó¤È¤·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤Ê¤É¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡±©Ä»¤ÏµÄÏÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö·úÀßÅª¤ÊµÄÏÀ¡¢¤¢¤È¤ÏËÜ²»¤ò°ú¤½Ð¤¹¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬Âç»ö¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¤âÏÃ¤·¡¢¶ÌÀî»á¤Ï¡Ö¤½¤³¤Ï¤¢¤ë°ÕÌ£Àï¤¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ò¤Ê¤·¤Ë¤·¤Á¤ã¤¦¤È°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£