１１日前場の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前営業日比５３．０９ポイント（０．２０％）安の２６５９５．９７ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が３０．６７ポイント（０．３２％）安の９４１２．５７ポイントと反落した。売買代金は１１８３億１２６０万香港ドルとなっている（１０日前場は１１４０億７９４０万香港ドル）。

様子見ムードが漂う流れ。中国では今週１４日、１０月の小売売上高や鉱工業生産、１〜１０月の不動産開発投資などが公表される。そのほか、１３日は騰訊ＨＤ（テンセント・ホールディングス：７００／ＨＫ）や京東集団（ＪＤドットコム：９６１８／ＨＫ）、中芯国際集成電路製造（ＳＭＩＣ：９８１／ＨＫ）など主力テック企業が四半期決算を報告する予定だ。昨夜の米ハイテク株高などを好感し、指数は小高くスタートしたものの、上値は重く、中盤にかけてマイナス圏に沈んでいる。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、中枢神経疾患・がん治療薬主力の翰森製薬集団（３６９２／ＨＫ）とバイオ医薬品開発受託会社の薬明生物技術（２２６９／ＨＫ）がそろって２．５％安、石炭最大手の中国神華能源（１０８８／ＨＫ）が２．４％安と下げが目立った。

セクター別では、中国の証券が安い。華泰証券（６８８６／ＨＫ）が２．７％、東方証券（３９５８／ＨＫ）が２．０％、中信証券（６０３０／ＨＫ）が１．８％、広発証券（１７７６／ＨＫ）が１．７％ずつ下落した。

消費セクターの一角もさえない。スポーツ用品の中国動向（３８１８／ＨＫ）が２．９％安、免税店の中国旅遊集団中免（１８８０／ＨＫ）と家電の海爾智家（６６９０／ＨＫ）がそろって２．０％安、冷凍食品の安井食品集団（２６４８／ＨＫ）が１．５％安と値を下げている。前日は消費持ち直し期待で同セクターが物色されていた。

半面、中国の不動産セクターは総じてしっかり。龍湖集団ＨＤ（９６０／ＨＫ）が２．４％、華潤置地（１１０９／ＨＫ）が２．２％、建発国際投資集団（１９０８／ＨＫ）が１．６％、中国海外発展（６８８／ＨＫ）が１．１％ずつ上昇した。

他の個別株動向では、新興電気自動車（ＥＶ）メーカーの小鵬汽車（エックスポン：９８６８／ＨＫ）が１５．１％高と続伸。香港メディアが１０日、同社の何小鵬・董事長が最新モデルの人型ロボット（ヒューマノイドロボット）「ＩＲＯＮ」について、２０２６年末までに量産を実現すると述べたと報じたことが引き続き材料視された。２０２２年７月以来の高値水準を取引時間中に回復している。

本土マーケットも反落。主要指標の上海総合指数は、前日比０．３８％安の４００３．１７ポイントで前場の取引を終了した。ハイテクが安い。エネルギー、消費関連、自動車、医薬、軍需産業なども売られた。半面、不動産は高い。銀行、公益も買われた。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）