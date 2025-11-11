日本を代表する俳優で、文化勲章受章者の仲代達矢（なかだい・たつや、本名仲代元久＝なかだい・もとひさ）さんが8日、肺炎のため都内の病院で死去した。92歳。東京都出身。所属事務所によると、ケガをしたため、1、2週間前に入院。その後、肺炎を併発したという。愛娘で歌手の仲代奈緒が看取った。今年5月、石川・能登で復興公演舞台に立ったのが最後の仕事になった。

1952年俳優座養成所に入所。黒澤明監督の「椿三十郎」「影武者」などで世界にもその存在が知られた。俳優養成所「無名塾」を主宰、後進の育成にも尽くし、役所広司、若村麻由美、益岡徹らを育てた。

プライベートでは妻で無名塾をともに創設し、演出家、脚本家として活躍した宮崎恭子さん（本名・仲代恭子さん、享年65）との間には実子がいなかったが、恭子さんの妹で元フジテレビアナウンサーの宮崎総子さん（享年71）の実娘・奈緒を4歳の時に養女に迎え、愛情を込めて大切にした。

仕事面では2025年1月4日にはナレーションを担当したドキュメンタリー映画「いもうとの時間」（監督鎌田麗香）の初日舞台あいさつに登壇。1961年に発生した「名張毒ぶどう酒事件」で、犯人とされた兄の無罪を信じ続ける妹の姿を追った作品だ。

仲代さんは壇上で「92歳まで役者をやるなんて、毛頭思っておりませんでした。そろそろ引退だなあとは思っておりますが、まだ引退だとは申しません」と生涯現役宣言をして前を向いていた。

所属事務所の関係者によると、通夜・告別式は近親者のみで執り行われる予定となっている。