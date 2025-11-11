小野田紀美経済安全保障担当大臣が11日に行われた閣議後会見で、記者から安倍元総理銃撃事件の裁判に関する質問を受け、胸の内を明かす場面があった。

「安倍元総理の裁判の取材をしております。あまり報道されていないのですが、裁判で、事件の前日に山上被告が小野田大臣の演説会の場所に接近していたという証拠が裁判で明らかにされました。大臣の立場で裁判に対して直接コメントできないことは承知しているが、3年以上経ちましたけども、事件の前日に山上被告が手製の銃を持って岡山市民会館に近づいていたという証拠が、3年余り経って裁判で証拠が出たということについて、大臣の率直な感想、事件に対するお気持ち、思いがあれば聞かせていただきたい」（記者）

「なるほど。捜査当局が捜査中のことに関して、裁判のことに関して、私がコメントすることはやはりございません」（小野田大臣）

「事件についての気持ちの整理というのは、3年余り経って、率直にどのようなお気持ちになっているのか」（記者）

「一生つきません、以上です」（小野田大臣）

（『ABEMA NEWS』より）