¡¡¾®Àô¿Ê¼¡ÏºËÉ±ÒÂç¿Ã¤¬¡¢11Æü¤Î³ÕµÄ¸å²ñ¸«¤Ç¡¢1½µ´Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿½©ÅÄ¤Ø¤Î¼«±ÒÂâÇÉ¸¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÂ®¤¹¤®¡ª ½©ÅÄ»Ô³¹ÃÏ¤ò¡Ö¼ÀÁö¡×¤¹¤ëµðÂç¤Ê¥¯¥Þ
¡¡µ¼Ô¤«¤é¡Ö¥¯¥ÞÂÐºö¤Ç¤Î¼«±ÒÂâÇÉ¸¯¡×¤Î¸½¾õ¤Î²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤¿¾®ÀôËÉ±ÒÂç¿Ã¤Ï¡Ö¥¯¥Þ¤Î¶î½ü¤Ç¤Ï¤Ê¤¯³§¤µ¤ó¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â¡¢¡Ê½©ÅÄ¸©ÃÎ»ö¤«¤é¡Ë¼«±ÒÂâ¤ÎÇÉ¸¯¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¡¢¤½¤Î³§¤µ¤ó¤«¤éÂâ°÷¤Î³èÆ°¤ËÂÐ¤¹¤ë´¶¼Õ¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï»ä¤È¤·¤Æ¤â´ò¤·¤¯»×¤¦¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö°ìÊý¤Ç¡¢¤ä¤Ï¤êËÉ±Ò¾Ê¼«±ÒÂâ¤ÎËÜÍèÇ¤Ì³¤Ï¹ñËÉ¤À¤«¤é¡¢ÌµÀ©¸Â¤Ê»Ù±ç¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£º£¡¢À¯ÉÜÁ´ÂÎ¤È¤·¤Æ¥¯¥ÞÂÐºö¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÃæ¤Ç·Ù»¡¤Ê¤É¤âÂÐ±þ¶¯²½¤·¤Æ¡¢¥é¥¤¥Õ¥ë¤ÇÂÐ±þ²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£¤ä¤Ï¤ê¤Þ¤ÀÂ¾¤Î¹ÔÀ¯µ¡´Ø¤¬½Ð¤Æ¤³¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¤ÎÃæ¤Ç¡¢¸½¾ì¤«¤é¤ÎÍ×ÀÁ¤Ë¤â¤È¤Å¤¤¤Æ¡¢¼«±ÒÂâ¤¬ÂÐ±þ¤¹¤ë¤â¤Î¤ÏÂÐ±þ¤·¤ÆÂ¾¤ÎÀ¯ÉÜÁ´ÂÎ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ß¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¾ì¹ç¤Ë¡¢¼«±ÒÂâ¤Ï¤ä¤Ï¤êËÜÍè¤Î¹ñËÉ¤ÎÇ¤Ì³¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£¤³¤ì¤ÏÅöÁ³¤Î¤³¤È¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡¼«±ÒÂâ¤¬·È¹Ô¤¹¤ëÉð´ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Öº£²ó¤Þ¤º½©ÅÄ¸©¤«¤é¥¯¥Þ¤Î¶î½ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÍ×ÀÁ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬´ðËÜ¤À¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¸½¾ì¤Ë¹Ô¤±¤Ð¤¤¤Ä¥¯¥Þ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Ãæ¤Ç¡¢Ââ°÷¤Î°ÂÁ´¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÁªÂò»è¤òÇÓ½ü¤·¤Ê¤¤¡¢¤³¤ì¤âÅöÁ³¤Î¤³¤È¤À¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¼ÂºÝ¤ËÀ©Éþ¤Î¼«±Ò´±¤Î´´Éô¤È¤â°Õ¸«¸ò´¹¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ø¤ä¤Ï¤ê¸½¾ì¤Ç°ìÈÖ¥¯¥Þ¤ÈÂÐÖµ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÎÄÍ§²ñ¤Î³§¤µ¤ó¤â¤´°Õ¸«¤âÊ¹¤¯¤Ù¤¤À¤í¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÀìÌçÅª¤ÊÃÎ¸«¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÎÄÍ§²ñ¤Î³§¤µ¤ó¤«¤é¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼õ¤±¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¤ä¤Ï¤ê¼«±ÒÂâ°÷¤Ï¥¯¥Þ¤ò·â¤Ä·±Îý¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¼«±ÒÂâ¤Î·â¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¥¯¥Þ¤ò´ÓÄÌ¤·¤ÆÄ·ÃÆ¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ»ÅÎ±¤á¤é¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤¬¡¢¼êÉé¤¤¤Î¥¯¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë´í¸±¤À¤¤¤¦¤³¤È¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÍ¡¹¤ÊÎÄÍ§²ñ¤Î³§¤µ¤ó¤Î½õ¸À¤Ê¤É¤â´Þ¤á¤Æ¹ÍÎ¸¤·¤¿·ë²Ì¡¢¼«±ÒÂâ¤Ïº£²ó¿È¤ò¼é¤ë¾å¤Ç¤â¡¢µ÷Î¥¤ò¤È¤Ã¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¥¯¥Þ¥¹¥×¥ì¡¼¤ÇÂÐ±þ¤¹¤ë¤È¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬°ìÈÖ¤À¤È¡£Ââ°÷¤Î³§¤µ¤ó¤¬°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¸ÄÊÌ¤Ë°ÜÆ°¤·¤¿¤ê³èÆ°¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Á¡¼¥àÊÔÀ®¤·¡¢È¢¤ï¤Ê¤Î±¿ÈÂ¤ä¶î½ü¤µ¤ì¤¿¥¯¥Þ¤ÎÍ¢Á÷¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Ìò³äÊ¬Ã´¤ÎÃæ¤ÇÎÄÍ§²ñ¤ÎÊý¤¬½Æ¤ò»ý¤Ã¤ÆÂÐ±þ¤¹¤ë¡£¤½¤·¤Æ200¥¥í¤¢¤ëÈ¢¤ï¤Ê¤ò¼«±ÒÂâ¤¬±¿¤Ö¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬µÄÏÀ¤Î²áÄø¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£Ââ°÷¤Î°ÂÁ´³ÎÊÝ¤Ë¤Ï¸½»þÅÀ¤Ç²ÝÂê¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¾å¤ÇÉð´ï¤Î·È¹Ô¤òÇÓ½ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤½¤ÎÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤Ç¤¢¤ê¡¢º£¸å¤Î³èÆ°¤Î¼ÂÂÖ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤½¤ì¤Ï½ÀÆð¤Ë¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
