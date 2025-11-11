

そんなに勉強しちゃって、どうしたの？ ⓒ HeunHanCompany, Mirae N, 東洋経済新報社

スマホや物音に気を取られて、勉強が捗らない……そんな経験は誰にでもあるのではないでしょうか。机に向かっても集中力はなかなか続かないもの。





実はそんな時、ある雑音が集中力を高めてくれることをご存じでしょうか。ただの雑音に思える音が、集中力を高め、学習環境や仕事環境も整える強い味方になるのです。

今、小学生の子どもたちに大人気、累計700万部を売り上げるサイエンス学習漫画シリーズの新刊『となりのきょうだい 理科でミラクル ヤッホー！大自然編』より、『エイミのスペシャル勉強法』をお届けします。







ⓒ HeunHanCompany, Mirae N, 東洋経済新報社







ⓒ HeunHanCompany, Mirae N, 東洋経済新報社







ⓒ HeunHanCompany, Mirae N, 東洋経済新報社







ⓒ HeunHanCompany, Mirae N, 東洋経済新報社

（となりのきょうだい ： YouTubeクリエイター）

（アン・チヒョン ： 作家）

（ユ・ナニ ： 漫画家）