科学が実証！勉強に効く｢ホワイトノイズ｣驚きの効果
そんなに勉強しちゃって、どうしたの？ ⓒ HeunHanCompany, Mirae N, 東洋経済新報社
スマホや物音に気を取られて、勉強が捗らない……そんな経験は誰にでもあるのではないでしょうか。机に向かっても集中力はなかなか続かないもの。
実はそんな時、ある雑音が集中力を高めてくれることをご存じでしょうか。ただの雑音に思える音が、集中力を高め、学習環境や仕事環境も整える強い味方になるのです。
今、小学生の子どもたちに大人気、累計700万部を売り上げるサイエンス学習漫画シリーズの新刊『となりのきょうだい 理科でミラクル ヤッホー！大自然編』より、『エイミのスペシャル勉強法』をお届けします。
ⓒ HeunHanCompany, Mirae N, 東洋経済新報社
（となりのきょうだい ： YouTubeクリエイター）
（アン・チヒョン ： 作家）
（ユ・ナニ ： 漫画家）