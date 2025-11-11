11月8日、「第77回全日本大学バスケットボール選手権大会（インカレ）」の組み合わせが発表された。

11月29日から12月14日にかけて行われるインカレでは、男女各40校が参戦。シードの16校を除いた24校で3チームごと8ブロックに分かれたグループステージを行い、各ブロック首位がシード校の待つトーナメントへ出場する。

「第101回関東大学バスケットボールリーグ戦」で明治大学とのダブルオーバータイムに及ぶ死闘を制して57年ぶり6回目となる王座に就いた早稲田大学が第1シードに。関東リーグでそれぞれ2、3位につけた東海大学、白鷗大学、「第96回東海学生バスケットボールリーグ戦」で優勝を果たした名古屋学院大学が四隅を埋めた。そのほかにも昨年優勝の日本大学、明治大学、大東文化大学、日本体育大学がシード権を獲得している。

一方で、関東リーグで成績が振るわず2部チームとの入れ替え戦で降格が決まり出場を逃した強豪校も。筑波大学は76年、専修大は40年連続出場が途絶えた。それぞれ2校を下し、1部に昇格した国士舘大学、山梨学院大学の今大会でのさらなる躍進にも注目したい。

男子のインカレ出場チームおよび対戦日程は以下のとおり。

◆「第77回全日本大学バスケットボール選手権大会」組み合わせ（男子）

▼開催日程



2025年11月29日（土）～12月14日（日）

▼会場



国立代々木競技場 第二体育館



大田区総合体育館



駒沢オリンピック公園総合運動場 屋内球技場



横浜武道館

▼競技方法



シード校を除いた24校を3チームごと、計8ブロックに分けリーグ戦（グループステージ）を行う。各試合の勝利チームに勝ち点2、敗北チームに勝ち点1、各試合の没収によって負けたチームに勝ち点0点が与えられる。

勝ち点の大きい順にブロック内の順位を決定。各ブロックの首位チームは、トーナメントに出場する権利を有する。また、トーナメントでは、優勝決定戦以外に3位決定戦も実施する。

▼男子の対戦日程



【グループステージ】（11月29日～12月2日）



・Aブロック



東海大学札幌キャンパス



松山大学



名古屋経済大学



・Bブロック



中京大学



富士大学



環太平洋大学



・Cブロック



広島大学



星槎道都大学



日本経済大学



・Dブロック



八戸学院大学



国士舘大学



愛媛大学



・Eブロック



静岡産業大学



新潟医療福祉大学



近畿大学



・Fブロック



同志社大学



仙台大学



九州共立大学



・Gブロック



大阪産業大学



北陸大学



島根大学



・Hブロック



九州国際大学



北海道教育大学岩見沢校



大阪学院大学

【決勝トーナメント】



・12月3日



①神奈川大学 vs Aブロック1位



②Bブロック1位 vs 山梨学院大学



③中京大学 vs Cブロック1位



④Dブロック1位 vs 天理大学



⑤浜松学院大学 vs Eブロック1位



⑥Fブロック1位 vs 東海大学九州



⑦青山学院大学 vs Gブロック1位



⑧Hブロック1位 vs 京都産業大学

・12月4日



（a）早稲田大学 vs ①の勝者



（b）②の勝者 vs 日本大学



（c）明治大学 vs ③の勝者



（d）④の勝者 vs 名古屋学院大学



（e）白鷗大学 vs ⑤の勝者



（f）⑥の勝者 vs 大東文化大学



（g）日本体育大学 vs ⑦の勝者



（h）⑧の勝者 vs 東海大学

・12月5日



準々決勝①：（a）の勝者 vs （b）の勝者



準々決勝②：（c）の勝者 vs （d）の勝者



準々決勝③：（e）の勝者 vs （f）の勝者



準々決勝④：（g）の勝者 vs （h）の勝者

・12月13日



準決勝



準々決勝①の勝者 vs 準々決勝②の勝者



準々決勝③の勝者 vs 準々決勝④の勝者

・12月14日



3位決定戦



決勝戦

