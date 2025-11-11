11月8日、「第77回全日本大学バスケットボール選手権大会（インカレ）」の組み合わせが発表された。

11月29日から12月14日にかけて行われるインカレでは、男女各40校が参戦。シードの16校を除いた24校で3チームごと8ブロックに分かれたグループステージを行い、各ブロック首位がシード校の待つトーナメントへ出場する。

注目は「第75回関東大学女子バスケットボールリーグ戦」で白鷗大学との頂上決戦を制し4年ぶり4回目の優勝を飾った東京医療保健大学。これまで世代別日本代表で国際舞台も経験した大脇晴や、高校時代の「SoftBank ウインターカップ2024 令和6年度 第77回全国高等学校バスケットボール選手権大会」では世代屈指のスコアラーとしてそれぞれ存在感を放った後藤音羽とロージョバの1年生コンビも擁する。

また、女子日本代表として「FIBAアジアカップ2023」にも出場した朝比奈あすざ率いる筑波大学、昨年のインカレでは1試合で3ポイント10本を成功させた藤澤夢叶が所属する山梨学院大学や白鷗大学、拓殖大学などもシード権を獲得。前回大会で東京医療保健大学との延長4回に及ぶ大激戦を制した白鷗大学が再び王座を奪還できるのかにも注目が集まる。

女子のインカレ出場チームおよび対戦日程は以下のとおり。

◆「第77回全日本大学バスケットボール選手権大会」組み合わせ（女子）

▼開催日程



2025年12月6日（土）～12月14日（日）

▼会場



国立代々木競技場 第二体育館



大田区総合体育館

▼競技方法



シード校を除いた24校を3チームごと、計8ブロックに分けリーグ戦（グループステージ）を行う。各試合の勝利チームに勝ち点2、敗北チームに勝ち点1、各試合の没収によって負けたチームに勝ち点0点が与えられる。

勝ち点の大きい順にブロック内の順位を決定。各ブロックの首位チームは、トーナメントに出場する権利を有する。また、トーナメントでは、優勝決定戦以外に3位決定戦も実施する。

▼女子の対戦日程



【グループステージ】（12月6日～12月9日）



・Aブロック



江戸川大学



聖カタリナ大学



星槎道都大学



・Bブロック



広島大学



名古屋経済大学



北翔大学



・Cブロック



順天堂大学



松山大学



日本福祉大学



・Dブロック



八戸学院大学



立命館大学



環太平洋大学



・Eブロック



仙台大学



新潟青陵大学



福岡大学



・Fブロック



日本女子体育大学



新潟医療福祉大学



東北学院大学



・Gブロック



鹿屋体育大学



札幌大学



北陸大学



・Hブロック



名古屋学院大学



桐蔭横浜大学



広島文化学園大学

【決勝トーナメント】



・12月10日



①武庫川女子大学 vs Aブロック1位



②Bブロック1位 vs 松陰大学



③日本経済大学 vs Cブロック1位



④Dブロック1位 vs 大阪体育大学



⑤大阪人間科学大学 vs Eブロック1位



⑥Fブロック1位 vs 立教大学



⑦専修大学 vs Gブロック1位



⑧Hブロック1位 vs 関西学院大学

・12月11日



（a）東京医療保健大学 vs ①の勝者



（b）②の勝者 vs 愛知学泉大学



（c）早稲田大学 vs ③の勝者



（d）④の勝者 vs 拓殖大学



（e）筑波大学 vs ⑤の勝者



（f）⑥の勝者 vs 山梨学院大学



（g）日本体育大学 vs ⑦の勝者



（h）⑧の勝者 vs 白鷗大学

・12月12日



準々決勝①：（a）の勝者 vs （b）の勝者



準々決勝②：（c）の勝者 vs （d）の勝者



準々決勝③：（e）の勝者 vs （f）の勝者



準々決勝④：（g）の勝者 vs （h）の勝者

・12月13日



準決勝



準々決勝①の勝者 vs 準々決勝②の勝者



準々決勝③の勝者 vs 準々決勝④の勝者

・12月14日



3位決定戦



決勝戦

【動画】「関東リーグ」東京医療保健大学vs白鷗大学フルゲーム映像