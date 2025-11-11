１１月１１日（火）のヒルナンデス！は･･･オトナ女子旅in草津＆ヒット商品お試しチェック
あさこ＆佳代子のオトナ女子旅in草津
寒くなってきたこの時期にピッタリ！
人気温泉地ランキング不動の22年連続1位の草津を堪能
★出演
いとうあさこ
大久保佳代子(オアシズ)
★道の駅 草津運動茶屋公園
・草津温泉餃子（16個入り）2050円
・かりんとう饅頭（8個入り）1404円
・手づくり生いもこんにゃく（梅味）381円
・100日舞茸 本釜めし 1566円
・松茸 本釜めし 1555円
・牡蠣 本釜めし 1490円
・そばおやき（野沢菜）300円
・かつラーメン 1390円
・草津温泉餃子（4個入り）700円
★上州亭
・そば団子 500円 ※2本から購入可能
★本家ちちや
・茶まんじゅう 150円
・２色あんまんじゅう 170円
★おさ湯・かぴ湯
１階「おさ湯」入場料700円
２階「かぴ湯」入場料500円（＋200円で餌やり体験が可能）
どちらも楽しみたい方は1,100円のセットチケットがおすすめ！
★湯川テラス
・上州牛といくらの贅沢ひつまぶし 3,800円
・上州牛の肉寿司 1200円 ※数量限定
・宿泊も可能！素泊まりで1人1泊21,050〜 ※時期によって値段が変わります
★草津温泉スキー場
・ゴンドラ 大人800円（片道）/子ども600円（片道）
・パターゴルフ 大人1000円/子ども800円
・マウンテンカート 1000円（３０分）
・スカイスウィング 大人600円/子ども（４才以上〜小学生以下）500円
※天候によって営業を見合わせる場合があります
・バンジップテング 大人2000円/子ども 1200円
※天候によって営業を見合わせる場合があります
★草津温泉スキー場の山頂にある寿司屋「クリスタル天 鮨おおぜき」
・おまかせにぎり天（12貫＋いくら小丼）4990円
★湯宿 季の庭
1泊２食付きで1人 ３万円〜
※レギュラーシーズン価格
※時期によって料金が異なります
ヒット商品お役立ちチェック
２０２５年もそろそろ終盤！
年末の大掃除など家事のピークを迎え始める今、知っておきたい！
今年１番売れた、家事に役立つ便利グッズは何なのか？
カインズで今年一番ヒットした便利グッズを調査！
＜出演者＞
松尾駿（チョコレートプラネット）、佐藤栞里
ゲスト：高橋ひとみ、神崎桂
＜紹介した商品＞
※以下、商品名や値段は撮影時のものです
※店舗によっては取り扱いのない商品もあります
■カインズ
・シリコーン製フードカバー 20cm ４９８円
・先がつかないスクレーパー付きお玉 ５９８円
・ステンレス製薬味トング（小） １４８円
・IHマット 24.5cm ブラック 2枚 １２８０円
・IHマット キャット 24.5cm 2枚入 １４８０円
・レンジで楽チン シリコンスチーマー 丸型 １９８０円
・しなるナイロンワイドターナー ２９８円
・ピタッと貼り付く食品ラップ 30cm×100m ２９８円
・シリコーン製フードカバー
13cm ３９８円 20cm ４９８円 24cm ５９８円
・使い捨て不織布 お掃除手袋 フリーサイズ 14枚入 ３９８円
・ホコリが良く取れる洗わないモップ ８８０円
・ノータッチクリーナー 鏡のウロコ取りジェル 120g ９９８円
・クエン酸除菌スプレー 本体 400ml ３９８円
・ドライ フローリング用シート 30枚入 ９８円
・ピュアスウィートエコ トイレットロール １８ロール
シングル ５９８円 ダブル ５９８円
・8の字ドライハンガー 2本組 ３９８円
・バスタオルも干せる伸縮式ハンガー 2本組 ６９８円
・低竿対応 干す時傾かない洗濯ハンガー 60ピンチ １９８０円
・引っ張って取り込みやすいインテリアハンガー 40ピンチ ３４８０円
■パール金属
・レンジゆでたまご3個用 １９８０円
■山崎産業
・バスボンくん ホコリガードハライ ９８０円
■シンワ
・発泡赤飯パック大 5組入 ４９８円
■エビス
・レンジで焼きそば ５９８円
■マーナ
・おさかなスポンジ ディープピンク ２４８円
■スコッチ・ブライト
・グリーナークリーン PLAメッシュネット ２９８円
■貝印
・関孫六 コンパクトカーブキッチン鋏（キャップ付き） １７８０円
■下村工業
・ガシャコンキウイカッター ５９８円
・ピーマン・パプリカのヘタ取り ５９８円