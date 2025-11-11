東京・お台場のイルミネーションイベント「LIGHT WALK ODAIBA」が、12月4日（木）から始まる。青海・有明・台場の各地区を結ぶシンボルプロムナード公園を中心に、商業施設やホテル、鉄道駅などと連携し、東西約2kmにわたってエリア全体を光で彩る。

会場の中心となる夢の大橋には、イベントのシンボルとなる光の時計塔を設置し、橋全体を華やかにライトアップ。公園内の各所でもイルミネーションを展開するほか、エリア内の全16施設でも同様の装飾を実施する。

お台場海浜公園では12月の毎週土曜日を中心に「お台場レインボー花火」を開催。夜空と水辺を彩る光の演出が楽しめるという。

LIGHT WALK ODAIBA

開催日

2024年12月4日（木）～12月27日（土）



点灯時間

16時00分～21時30分



会場

臨海副都心エリア

お台場レインボー花火

開催日

12月6日（土）、13日（土）、20日（土）、24日（水）、27日（土）



打ち上げ時間

19時00分～



打ち上げ場所

お台場「自由の女神」沖から