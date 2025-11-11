バッテリー切れからオサラバ。

全人類の夢ですよね。ノートPCは年々省エネ+バッテリー性能も上がって長持ちするようになっていますが、それでも丸1日使うと結構ヤバ目の残量に。

翌日、充電忘れて出ようものなら、電源を求めてさまよい歩くことになります。…が、それも過去の話。このモバイルバッテリーがあれば解決です。

Anker Prime Power Bank (26250mAh, 300W) 24,990円

本日発売Ankerの新モデル、Anker（アンカー）Prime Power Bank（26250mAh, 300W）。圧倒的な大容量に加え、合計最大300W出力に対応したバケモノです。

価格は2万4990円とさすがに高い。でも、今ならAmazonで20％OFFになっているので、絶好の回収どきです。

圧倒的なパワー＆容量で作業の手は止まらない

もう数字を見れば、どうすごいのか？はわかりますよね。早い話がスペックでぶん殴ってくるタイプのバケモノです。

USB-C×2、USB-A×1の構成で、USB-Cはそれぞれ最大140W出力対応。USB-Aと組み合わせると最大で300W（140W+140W+20W）を引き出せる電力の泉。

出先だとしても手持ちのノートPCを高速充電できますし、たまたまバッテリーが切れて絶望している友人のノートだって同時に充電できます。おまけにスマホだって20Wで充電できるのです。最強か？

容量だって26,250mAhという超大容量で、一般的なノートPCなら1回フルチャージできますね。機内持ち込みできる仕様なので、ロングフライトの相棒にも最適。

どこでも充電できて、稼働時間を伸ばせて、どこまでも作業を続けられます（そこまでして働きたくはないですが…）。

本体への充電すらパワフル

そしてまたバカみたいな機能なのですが（褒めてます）、こいつ2つのUSB-Cポートから合計最大250Wで充電できます。

こちらの記事で紹介した160W充電器なら、単ポートの最大入力を150Wまで上げられるので、セット購入が勝利…なのか？

Anker Prime Charger (160W, 3 Ports) 16,990円

ちなみに置くだけで最大150W充電できる、専用のチャージングベースも今後登場予定となっています。

300W出力も使わない？ だったらこっちは？

ちなみに合計300Wもいらねーよ！ 使い切れねーよ！という方は…

Anker Prime Power Bank (20100mAh, 220W) 19,990円

合計最大220Wで、容量20,100mAhモデルをどうぞ。

本日から予約販売開始で、一般販売は12月9日となっています。価格は1万9990円で、同じく20％OFFです。

220Wも使い切れねーよ？ それはそう！

