きょう自身のインスタグラムで、結婚したことを公表した、3人組テクノポップユニット「Perfume」のあ〜ちゃん。

メンバーのっちさん、かしゆかさんが、「いいね！」で祝福しました。



【写真を見る】【 Perfume・あ〜ちゃん】 結婚を のっち ＆ かしゆか 「いいね！」で祝福



あ〜ちゃんは「この度、一般男性と結婚しました。」と、投稿。



続けて「昔からずっと友達で、互いにいろんなことを知っているBest Friendであり、私のこと、Perfumeのことを心から応援してくれている ファンの人です！笑」と、綴りました。

そして「ファンの人と結婚することは私の夢でした。10代の私、おめでとう！やったね！」と、喜びを綴っていました。









この投稿に、のっちさん、かしゆかさんは、「いいね！」で祝福。

更に、ホラン千秋さん、西野カナさん、益若つばささん、更には多数のファンが「いいね！」で祝福をしています。



１１月１１日、１３：５５現在、この投稿には、４．１万件の「いいね！」が付いています。





【担当：芸能情報ステーション】