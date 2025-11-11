よみうりランドと読売新聞東京本社は１１日、よみうりランド遊園地（東京都稲城市、川崎市）の中に誕生する新施設「ポケパーク カントー」の開業日を来年２月５日に決めたと発表した。

株式会社ポケモンとの共同事業で、ポケモンの魅力に触れることができる初の屋外常設施設となる。チケットは今月２１日から「ポケパーク カントー」の公式サイトで販売を始める。

「ポケパーク カントー」は約２・６ヘクタールの広さで、緑豊かな多摩丘陵の地形を生かした森のエリア「ポケモンフォレスト」とグッズ購入や二つのアトラクションなどを楽しめる街のエリア「カヤツリタウン」で構成。６００匹を超えるポケモンに出会える。

フォレストでは、約５００メートルの散策路を歩きながら、ピカチュウなど多くのポケモンのしぐさや表情を観察できる。タウンではショーやパレードも楽しめる。フォレストには階段などがあるため、入場できるのは５歳以上など制限がある。

来年２月５日〜３月３１日分のチケットは、抽選販売で１１月２１日午後６時から受け付けが始まり、１２月８日に締め切られる。１１月２１日に発売するチケットは２種類で、価格は大人（１３歳以上）７９００円〜。

森と街に６００匹 アトラクションも

「ポケパーク カントー」では、「ポケモンフォレスト」と「カヤツリタウン」という二つのエリアを散策しながら６００匹を超えるポケモンに出会える。

フォレストには、自然豊かで起伏に富んだ地形を生かしたトンネルや階段、草むらなどがあり、表情がそれぞれ違うポケモンたちを間近に観察しながら、冒険気分が味わえる。背中に乗って楽しめるポケモンもいる。

タウンには、ゲームでおなじみのポケモンを回復させる施設「ポケモンセンター」があるほか、ピカチュウたちのアトラクション「ピカピカパラダイス」と、イーブイたちのメリーゴーラウンド「ブイブイヴォヤージュ」が楽しめる。

このほか、ピカチュウとイーブイが登場するパレードやポケモンたちと写真撮影ができるグリーティングも行われる。ぬいぐるみなどのグッズを購入できるショップや、オリジナルドリンクやフードが楽しめる売店もある。

トレーナーズパス １１月２１日から抽選販売

１１月２１日午後６時から抽選販売が始まるチケットは、「トレーナーズパス」と「エリートトレーナーズパス」の２種類。よみうりランドには、「ポケパーク カントー」のチケットで入場できる。

中心になるのは、トレーナーズパス（大人＝１３歳以上、７９００円〜）で、フォレストとタウンの両方のエリアを楽しむことができ、日替わりで登場するポケモンたちと写真撮影もできる。

エリートトレーナーズパス（大人＝１３歳以上、１万４０００円〜）は、フォレストに時間指定なしで何度でも入場できるほか、タウンのアトラクションを追加料金なしで１回ずつ体験できる。

フォレストは急な上り坂などがあるため、５歳未満の子どもや１１０段の階段を上れない人などは入場できない。来年３月末までのチケットは今月２１日〜１２月８日に抽選の申し込みを受け付け、１２月下旬頃に当選者に連絡がある。

タウンのみに入場できる「タウンパス」は後日発売される予定。チケットの詳細や問い合わせは、「ポケパーク カントー」公式サイト（https://www.pokepark-kanto.co.jp/）へ。

©Pokémon. ©Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.