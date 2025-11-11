携帯大手「楽天モバイル」のシステムに不正接続し、通信回線を契約したとして、兵庫県警は１１日、埼玉県加須市の無職少年（１６）ら２人を不正アクセス禁止法違反容疑などで再逮捕した。

捜査関係者への取材でわかった。少年は「生成ＡＩ（人工知能）を使って自動で回線を契約できるプログラムを作った」と供述したといい、県警が詳しい経緯を調べる。

他に再逮捕されたのは、無職長田真幸容疑者（２１）（千葉市若葉区）。捜査関係者によると、２人は昨年春、他人の楽天ＩＤとパスワード（ＰＷ）でシステムにログインし、楽天モバイルの通信に必要な「ｅＳＩＭ」の計１０回線を契約した疑い。

県警は今年１０月、同様の手口で楽天モバイルのシステムに不正接続し、１０回線を契約したとして、２人を同法違反容疑などで逮捕。少年のパソコンなどを押収し、解析した結果、回線を自動契約できるプログラムのほか、約１５０万件の他人のＩＤやＰＷが見つかった。少年はＩＤとＰＷについて「海外のサイトで約５０ドルで購入した」と説明したという。

捜査関係者によると、少年は当初、ＩＤとＰＷを手入力して回線の不正契約を繰り返していたが、秘匿性が高い通信アプリ「テレグラム」などで得た情報を参考に、対話型生成ＡＩサービス「チャットＧＰＴ」を悪用し、ＩＤとＰＷを自動入力して回線契約を行うプログラムを作成。長田容疑者とはＳＮＳ上で知り合い、少年が入手した回線を長田容疑者が１件約１０００円で売却していたという。

事件当時、楽天モバイルは一つの楽天ＩＤで最大１５回線まで契約でき、本人確認書類を登録している楽天ＩＤで回線を契約すれば、書類の再提出は不要だった。

楽天モバイルの通信回線を巡っては、生成ＡＩを悪用して自作したプログラムでシステムに不正接続して契約したとして、警視庁が２月以降、三つの少年グループを摘発していた。