今年のZ世代トレンド大賞発表「今これ界隈」や「くるみちゃんヘアー」「麻辣湯」が1位に！【9部門全紹介】

10〜20代のZ世代に特化したマーケティングチーム「SHIBUYA109 lab.」は11日、「SHIBUYA109 lab.トレンド大賞2025」を発表した。

今年のトレンドをカフェ・グルメ部門、コンテンツ部門など9つの部門ごとにトップ3をランキングしたもので、カフェ・グルメ部門では、各地で専門店が増加中の「麻辣湯」が1位、2位はミスタードーナツの新食感ドーナツ「もっちゅりん」、3位はピスタチオペーストが入った「ドバイチョコレート」だった。

ヒト部門では、恋愛リアリティーショー出演で人気の長浜広奈さん、SNSミーム部門では「今これ界隈（中国ダンス）」、コンテンツ部門では「映画『国宝』」が、ファッション部門では「耳つぼジュエリー」が1位。

ビューティー部門では、漫画『君に届け』に登場するキャラクター胡桃沢梅（くるみざわ うめ）が由来の髪型が1位だった。

各部門のトップ3は以下の通り。

【カフェ・グルメ部門】

1位 麻辣湯

2位 もっちゅりん

3位 ドバイチョコレート

【ヒト部門】

1位 長浜広奈

2位 MON7A（もんた）

3位 希空

【アーティスト部門】

1位 HANA

2位 CUTIE STREET

3位 超ときめき 宣伝部（※間にハートマーク）

【コンテンツ部門】

１位 映画「国宝」

２位 映画「8番出口」

３位 映画「366日」

【キャラクター部門】

1位 LABUBU

2位 ミャクミャク

3位 えもじの子（仮）

【SNSミーム部門】

今これ界隈（中国ダンス）

○○すぎてしぬ！！

今日ビジュイイじゃん

【ビューティー部門】

1位 くるみちゃんヘアー

2位 多幸感メイク

3位 CLIO エッセンシャル リップチークタップ

【ファッション部門】

1位 耳つぼジュエリー

2位 ボディージュエリー

3位 ナップサック

【体験部門】

1位 めじるしアクセサリー

2位 ぬい活

3位 シール帳