¤¢¤Î»þ¤Î»×¤¤¡¢Øò²ù¤¬¿´¤Ë¶Á¤¯¡Ä¥ê¥¢¥ë¤ÊÆü¾ï¤òÉÁ¤¤¤¿£µ£°Âå¤Î¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡ÖÊ¿¾ì¤Î·î¡×
¡Ú¥Ë¥å¡¼¥¹¥·¥Í¥Þ¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡Û¤É¤¦¤â¡ª¡¡ÍÂ¼º«¤Ç¤¹¡££±£±·î£µÆü¤Ï°ìÇ¯¤Ç°ìÈÖÂç¤¤ÊËþ·î¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥à¡¼¥ó¡×¤¬ÆüËÜ³¤Â¦¤äËÌÆüËÜ¤Ç¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£·î¤¬ÃÏµå¤ò²ó¤ë¸øÅ¾µ°Æ»¤ÏÂÊ±ß¤òÉÁ¤¯¤¿¤á¡¢ÃÏµå¤ËºÇ¤â¶á¤Å¤¯¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î»þ´ü¤ÈËþ·î¤¬¤«¤Ö¤ë¤³¤È¤Ç¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥à¡¼¥ó¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é´ØÅì¤ÏÆÞ¤ê¶õ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¼¡²ó£±£²·î£µÆü¤âÃÏµå¤Ë¤«¤Ê¤ê¶á¤¤»þ´ü¤ÎÂç¤¤ÊËþ·î¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¶õ¤ò¸«¾å¤²¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¤µ¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë´ØÏ¢¤·¡¢º£½µ¤Ï·î¤ò´§¤·¤¿Âç¿Í¤ÎÎø°¦Êª¸ì¡¢£±£´Æü¸ø³«¤Î±Ç²è¡ÖÊ¿¾ì¤Î·î¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡±Ç²è¤Ïºî²È¡¦Ä«ÁÒ¤«¤¹¤ß»á¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾¾®Àâ¤¬¸¶ºî¡£ºÊ¤ÈÊÌ¤ìÃÏ¸µ¤Ëµ¢¶¿¡¢°õºþ²ñ¼Ò¤ËºÆ½¢¿¦¤·¤Æ¿µ¤Þ¤·¤ä¤«¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¼ç¿Í¸ø¤ÎÀÄÅÖ·ò¾¡Êºæ²í¿Í¡Ë¤Ï¡¢Ãæ³Ø»þÂå¤Ë»×¤¤¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¿ÜÆ£ÍÕ»Ò¡Ê°æÀîÍÚ¡Ë¤ÈºÆ²ñ¤¹¤ë¡£¿ÜÆ£¤â¤Þ¤¿É×¤È»àÊÌ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢£²¿Í¤Ï¼«Á³¤È°ú¤«¤ì¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡½¡½¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¤¹¡£
¡¡º£ºî¤Ï»þ¤ò·Ð¤¿ºÆ²ñ¤È¤¤¤¦ÅÀ¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¼ã¤¤»þ¤ÎÎø°¦±Ç²è¤¬¤¿¤¯¤µ¤óºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢£µ£°Âå¤Î¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤¾¤ì¿ÍÀ¸·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢ÀÅ¤«¤Ë¿´¤òÄÌ¤ï¤»¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¹½¿Þ¤¬Ì¥ÎÏÅª¡£¶õÇò¤Î»þ´Ö¤¬¤ª¸ß¤¤¤Ë¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¤¢¤Î»þ¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿»×¤¤¤äØò²ù¤¬¤è¤ê¶Á¤¯¤Ê¤¡¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¾ÝÄ§À¤âÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¤³¤Î±Ç²è¤Ï¤Þ¤µ¤ËÊ¿¾ì¤ÎÊª¸ì¡£·àÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤È¤Æ¤â¥ê¥¢¥ë¤ÊÆü¾ï¤Î°ìÉô¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¥¡¼¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬·î¡£¿ÜÆ£¤¬¤ª¼ò¤ò°û¤ß¤Ê¤¬¤é·î¤ò¸«¾å¤²¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤ËÀÄÅÖ¤¬¡Ö²¿¸«¤Æ¤¿¤Î¡©¡¡²¿¹Í¤¨¤Æ¤¿¤Î¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¥·¡¼¥ó¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡¡¤³¤ì¤ÏËÍ¤Î¹Í»¡¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢·î¤Ë¤ÏËþ¤Á·ç¤±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡££²¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤âËþ¤Á¤Æ¤¤¤ë»þ¤È·ç¤±¤Æ¤¤¤ë»þ¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê£²¿Í¤Î¿´¾ð¤Îµ¡Èù¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬·î¤ÎËþ¤Á·ç¤±¤È´ØÏ¢ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤Í¡£·àÅª¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤Ê¤¤Ê¿¾ì¤ÎÊª¸ì¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¤Ç¡¢Ãæ³Ø»þÂå¤«¤éÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤µ¤é¤Ë¤³¤³¤«¤éÇ¯Ï·¤¤¤Æ¤¤¤¯£²¿Í¤ò¤½¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÊ¿¾ì¤Î·î¡×¤Ë¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¹ç¤¤¤¬¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÍ¤âÍèÇ¯¤Ç£µ£°ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÀÄÅÖ¤ÈÆ±¤¸¤¯ÆÈ¿È¤Ç¡¢·î¤ò¸«¾å¤²¤¿»þ¤Ë¼ç¿Í¸ø¤È¸Æ±þ¤¹¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡££´£°ºÐ¡¦£µ£°ºÐ¡¢¿ÍÀ¸¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ëÃæ¤Ç¡ÖÊ¿¾ì¤Î·î¡×¤Ïº£Æü¤âËÍ¤é¤ò¾È¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¤·¤ß¤¸¤ß¤È´¶¤¸¤ë°ìËÜ¤Ç¤·¤¿¡£¤¼¤Ò·à¾ì¤Ç¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£