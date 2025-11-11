三代目JSB岩田剛典、天才だと思う後輩明かす「びっくりしちゃうかもしれないですが」
【モデルプレス＝2025/11/11】三代目 J SOUL BROTHERSの岩田剛典が11日、都内で行われたスキンケアブランド「DISM」の新CM発表会に出席。天才だと思う後輩を明かした。
【写真】三代目JSB岩田剛典、変装なしで渋谷センター街降臨
11日より公開された新CMで「天才だ！」が口癖の研究員を演じている岩田。「自分の周りにいる『天才だ』と思う人は？」と聞かれると、岩田は「世界ですね」と、後輩でEXILE／FANTASTICSの世界の名前を挙げ「彼はダンスの天才だと思いますよ。最近コミュニケーションとっていないので、本人も名前を出されてびっくりしちゃうかもしれないですが…」と話した。
続けて「努力の天才でもありますけど、生まれ持ったリズム感、ダンスの申し子的な…。努力してもたどり着けないようなオリジナリティがある」と絶賛。「ライブでフリースタイルを披露することがあるのですが、世界のソロは他のメンバーも『今日はどんなムーヴを見せてくれるんだ』とワクワク。本当にすごいなって思うのは、もうダンスが上手すぎて、ダンス披露の尺は決まっているんですが、彼は1人で16エイトくらいやっちゃう。そんなメンバーは彼くらいですね」と世界の魅力を語った。
「作りたい天才的な商品」を聞かれると、少し照れながら「台詞が一瞬で覚えられる商品。もう“アンキパン”ですね（笑）」とドラえもんの秘密道具が欲しいと回答。「役者は楽しい。演技で表現することは楽しいんです。ただ、物理的に頭に文字を記憶しなきゃいけない作業が本当に大変ですね、やっぱり…」と苦悩も告白した。
「台詞覚えがいい役者さんもいますけど、自分はコツコツ毎日ちょっとずつやらないといけない。なんなら本番直前までちょっと不安な気持ちがある」と地道な努力で台詞を覚えていることを明かし「その台詞覚えの作業が、少しでも楽になれたら」と話した。（modelpress編集部）
◆岩田剛典、世界のダンスを絶賛
◆岩田剛典、役者の苦悩
