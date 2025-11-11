加護亜依、タイプの男性芸能人告白「顔も雰囲気もかっこいい」
【モデルプレス＝2025/11/11】元モーニング娘。の加護亜依が、10日放送のテレビ朝日系バラエティー「耳の穴かっぽじって聞け！」（毎週月曜深夜1時58分〜）に出演。タイプの男性芸能人を明かした。
【写真】加護亜依「再現度高すぎ」衝撃の綾波レイコスプレ
この日のスタジオトークで「好きなだって思うタイプのタレントさんとかは？」と質問された加護。すると「亡くなっちゃったんですけど、中村勘三郎さん。大好き」と2012年12月に死去した歌舞伎俳優の中村勘三郎さんの名前を挙げた。また「どういったところが？」と深掘りされると「顔も雰囲気もかっこいい」と語っていた。
また他にもタイプの男性として「アラジン」と名前を挙げた加護。これを受け、お笑いコンビ・とろサーモンの久保田かずのぶは「タバコの名前？」とボケて周囲の笑いを誘った。（modelpress編集部）
情報：テレビ朝日
【Not Sponsored 記事】
