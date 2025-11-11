北斗晶、夕食時の孫との2ショット公開「親近感湧く光景」「ほっこり」と反響
【モデルプレス＝2025/11/11】元プロレスラーでタレントの北斗晶が11月9日、自身の公式ブログを更新。孫との2ショットを披露し、反響を呼んでいる。
【写真】58歳元プロレスラー「親近感湧く光景」孫との夕食ショット
北斗は「夕食の時間前うちで、お留守番してたすーちゃん」と、孫を預かっていたと報告。お腹がすいたという孫のために、夫で元プロレスラー・タレントの佐々木健介とともに夕食の準備をしていたところ「出来上がったおかずからテーブルに運んでと段取りよくやってたら すーちゃん、つまみ食い」と、孫がつまみ食いをしていたと笑い顔の絵文字とともに告白し、その瞬間のショットを投稿した。
孫が手づかみで食べているのは、北斗によれば「茹でたブロッコリーにシーチキンを混ぜた」おかずから取った、ブロッコリー。その後はきちんと食卓で、北斗が食事を食べさせてあげているショットも公開している。
この投稿に、ファンからは「可愛すぎる」「よほどお腹すいてたんだね」「美味しいから我慢できなかったやつ」「微笑ましい」「いいおばあちゃん」「親近感湧く光景」「幸せそうでほっこり」などと反響が寄せられている。
北斗と健介の長男・佐々木健之介は、2022年5月に女子プロレスラーの凛と結婚。2023年8月にカナダで第1子となる女児・寿々ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
