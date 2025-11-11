岡副麻希、1歳娘と夫のレース生観戦 家族3ショットに「娘さん大きくなってる」「パパ似かな？」と反響
【モデルプレス＝2025/11/11】フリーアナウンサーのフリーアナウンサーの岡副麻希が11月9日、自身のInstagramを更新。夫でレーシングドライバーの蒲生尚弥選手と1歳娘との家族ショットを公開した。
【写真】33歳フリーアナ「パパ似？」レーサー夫＆娘との家族写真
岡副は「SUPER GT最終戦、娘ともてぎ旅 そして娘、1歳6か月おめでとう！」とコメントし、レーシングスーツ姿の蒲生選手と娘を抱いた自身の家族ショットを公開。「蒲生さんのシリーズチャンピオンまで生でみることができてとっても有難くてしあわせな日でした！」と綴り「蒲生さんの表彰式のときに眠さのピークが来た娘 ギャン泣き娘を高々と抱えあげてここにいます！アピールを蒲生さんに向けて4．5回して早々と引きあげたので見られず笑」とハプニングも明かした。
また、レース場やホテルでの娘の写真や動画も公開している。
この投稿に、ファンからは「幸せな家族ショット」「素敵な写真」「娘さん大きくなってる」「パパ似かな？」「チャンピオンおめでとうございます」などと反響が寄せられている。
岡副は、2022年4月に蒲生選手との結婚を発表。2024年5月5日に、第1子女児の出産を報告した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】33歳フリーアナ「パパ似？」レーサー夫＆娘との家族写真
◆岡副麻希、レーサー夫＆娘との家族ショット公開
岡副は「SUPER GT最終戦、娘ともてぎ旅 そして娘、1歳6か月おめでとう！」とコメントし、レーシングスーツ姿の蒲生選手と娘を抱いた自身の家族ショットを公開。「蒲生さんのシリーズチャンピオンまで生でみることができてとっても有難くてしあわせな日でした！」と綴り「蒲生さんの表彰式のときに眠さのピークが来た娘 ギャン泣き娘を高々と抱えあげてここにいます！アピールを蒲生さんに向けて4．5回して早々と引きあげたので見られず笑」とハプニングも明かした。
◆岡副麻希の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「幸せな家族ショット」「素敵な写真」「娘さん大きくなってる」「パパ似かな？」「チャンピオンおめでとうございます」などと反響が寄せられている。
岡副は、2022年4月に蒲生選手との結婚を発表。2024年5月5日に、第1子女児の出産を報告した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】