5,000円以下で買えるって本当！？【ハニーズ】デザイン大優勝♡「秋冬ブーツ」

秋冬コーデに欠かせないブーツ。今年の1軍がまだ決まっていないなら、5,000円以下のお手頃価格で購入できる【ハニーズ】をチェックして。一点投入で旬度アップを狙えるウエスタンブーツや、ショートブーツとしても使える2WAY仕様のロングブーツなどが登場。デザイン性にこだわったブーツを取り入れれば、足元からおしゃれを底上げできるかも……！

フォルムが可愛すぎるフェイクムートンブーツ

【ハニーズ】「厚底フェイクムートン」\2,980（税込）

コロンとしたフォルムと厚底ソールが印象的な足元を演出。表面のスエード調素材と、内側のもこもことしたフェイクファー素材で、寒い日の足元はこれさえあればOKかも。ボトムスを選ばず合わせやすいショート丈で、スタイリングしやすいのも嬉しいポイント。あったかおしゃれを楽しめるブーツは、秋冬コーデに手放せなくなりそうです。

今っぽくおしゃれにアップデートできるウエスタンブーツ

【ハニーズ】「ウエスタンブーツ」\3,980（税込）

ボーホーシックスタイルやレトロスタイルが注目を集めている今シーズン。ウエスタンブーツを履けば、秋冬コーデを即今っぽくおしゃれにアップデートできそう。「すっきりしたフォルムの、飾り過ぎないシンプルなデザイン」（公式オンラインストアより）で、ウエスタンブーツ初心者も挑戦しやすそう。高級感のあるスエード調素材とレザー調素材が、コーデの格上げもサポートします。

楽ちんおしゃれを楽しめるレースアップブーツ

【ハニーズ】「レースアップヒールブーツ」\3,980（税込）

レースアップデザインと6.7cmヒールで、フェミニンな雰囲気をまとえるブーツ。スタイルアップしながらも、太めのヒールで安定感のある履き心地を実感できそう。内側のファスナーで脱ぎ履きも楽ちん。ストレスフリーにおしゃれを楽しめるブーツがあれば、秋冬のファッションがますます楽しくなるはず。

デザイン優勝では！？ コーデの幅が広がる2WAYブーツ

【ハニーズ】「２ｗａｙカバーブーツ」\4,980（税込）

ベルトデザインがおしゃれなロングブーツと思いきや、ベルトの付いたカバー部分を取り外せば、シンプルなショートブーツに。技ありの2WAYブーツは、気分やファッションに合わせて使い分けられるのが魅力。トレンドのミニ丈アイテムとの相性もバッチリ。カジュアルにもきれいめにも、テイスト問わず合わせやすいため、秋冬コーデの即戦力になりそうです。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i