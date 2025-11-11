俳優近藤雄介（33）と、アイドルグループデビューを目指す「KAWAII LAB．MATES」（カワイイラボ メイツ）の鈴木花梨（19）遠藤まりん（18）山本るしあ（18）が10日、東京ディズニーリゾートで行われた「ディズニー・クリスマス」（11月11日から12月25日まで）プレスプレビューに参加した。鈴木、遠藤、山本の3人は人生初の本格取材となる中、食リポなどにも初挑戦。先輩グループに負けないビッグアイドルになることを誓った。

「KAWAII LAB．MATES」は、FRUITS ZIPPERらを輩出した芸能事務所アソビシステムのアイドルプロジェクト「KAWAII LAB．」の研究生的な位置づけのメンバーが所属するチームで、今後のグループ結成を目指して日々奮闘中。山本は目標に「スーパーアイドルになること！」と掲げ「これはお披露目の時から言っているんですけど、アイドルってゴールがないものだと思っているのですが、自分なりのスーパーアイドル像を追い求めて、私を見ているだけで『幸せ』『うれしい』と感じてもらえるようなそんな存在になれるように頑張ります！」と意気込んだ。

遠藤も「目標は宇宙規模で全生命を幸せにすることです！」と笑顔で語り「頑張っている人はもちろん、少し心が折れそうになっている方とかも救っていけるような存在になりたいなと思っています」と力を込めた。

鈴木は「私はディズニーになりたーい！！」と園内に声を響かせた。「これは冗談じゃないですよ（笑い）。ディズニーランドって来た人がみんな笑顔になって幸せな気分で帰っていくじゃないですか。私もアイドルになって見てくれた人を笑顔にしたいですし、自分のパフォーマンスで幸せな気持ちになってもらいたいので、共通しているなと思っています」とうなずいた。

それぞれの特徴PRではダンス経験豊富な山本が「私は（平衡感覚を保つ）三半規管が強いんです」と語り「ディズニーのアトラクションも回転したりとか、絶叫系とか落ちる系とか大好きです。うねうねしたりとか、そういうのも好きです！お仕事待っています！」と猛アピール。かつて女子高生TikTokerとして人気で、シンデレラ城前で踊る動画が150万回再生されて“バズった”経験も持つ遠藤は「私は本当にDヲタ（ディズニーヲタク）なので、そういうことも生かしたお仕事を今後もやっていきたいです！」と掲げた。

3人はまだお披露目1年未満で、レッスンやライブ出演に励みながらグループ結成の時を待ち構えている状態。芸能界の先輩でもある近藤は「やはり大事なのは初心を忘れず、ということですね。人生において重要なことが、この世界でも大切なんだなと感じています」とアドバイスを送った。人との出会い、運、めぐりあわせの重要さを語り「みんなはまだ若いですし、いろんなことを吸収しながらやっていってほしいですね。今日のリポートは今まで僕が回った中では一番盛り上がっていましたし、みんなが本当に楽しそうで、僕も楽しくなってしまいました。今日は意識していなかったかもしれませんが、そういう現場の雰囲気づくりも、もしかしたら今後、大切になってくるかもしれませんね」と話した。

一方で1日かけて園内を回った近藤の印象について、山本は「安心感があって、率先して物事もやってくれていました。あと、ミッキーのまねがめちゃくちゃうまい！（笑い）。私たちも動画（日刊スポーツYouTubeチャンネルで後日公開予定）で挑戦したんですけど、自分たちが困らないように回してくれる感じ、プロだなと思いました」と語った。

鈴木も「優しいのはもちろん、うまくまとめて引っ張ってくださいました！初めてで緊張していたんですけど、和ませてくれて。ミッキーは忘れられません」と笑った。遠藤も「初めてでドキドキしていたんですけど、勉強になりました。少し困った時もうまくまとめてくれて、ありがとうございます！近藤さんがいたおかげでできたところもありました」と感謝を口にしていた。

KAWAII LAB．からはすでにFRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREETの4組がデビューし、現在のアイドル界を席巻する存在として活躍している。山本は「先輩たちと一緒に音楽番組やイベントに出られたり、先輩たちと一緒に上がっていくぞという感じが今すごく今ある」と語り「そこで先輩たちを超えるぐらいの勢いをつけて成長して、一番のアイドルを目指してレッスンとかいろんな部分で成長していきたいと思っています」。鈴木も「先輩たちがいたからこそできている貴重な経験を無駄にしないように、今後に生かせるようにしてこれからも頑張っていきます！」と誓った。

ディズニーランドでは10年ぶりにクリスマスパレードが刷新され「トイズ・ワンダラス・クリスマス！」がスタート。ディズニーシーではミッキーマウスやダッフィーなどのキャラクター、そしてサンタクロースがクリスマスの音楽と装いでごあいさつする「ディズニー・クリスマス・グリーティング」が始まる。【松尾幸之介】