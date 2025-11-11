NGT48が11日、保育園児の前でパフォーマンスを披露した。

西潟茉莉奈（30）、清司麗菜（24）、杉本萌（20）、北澤百音（17）が、新潟・新発田市のあいこども園を訪れた。メンバーが通年農作業を行う「農業プロジェクト」で、今年収穫されたコシヒカリ「ときむすめ」の2キロ入り4個を給食用に贈呈した。その後、園児100人、その親35人が集まった中で「Maxとき315号」「心に太陽」「NGT48」の3曲を披露した。

園児との交流は毎年収穫後に行われ、今年で3度目。全て参加している清司は「自分たちが作ったお米を給食で食べてもらえる。本当に幸せなこと」。初めて訪れた北澤は「こういう会でお渡しできてうれしかった」と話した。

楽曲披露後、園児から「山の音楽家」の合唱のお礼を受けた。杉本は「お米を渡すだけでなく、みんなの力をもらった時間でした」と感想を話した。西潟は「お米を作ることも、保育園にお届けするのも（アイドルでは）NGTだけなのかなと思う。地元密着の活動を広げていきたい。園児の中から将来、NGTになりたいと思ってくれる子が出てくれればうれしい」と抱負を話し、活動の成果を期待した。