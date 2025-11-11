ANA Xは、「ANAトラベラーズ」の国内・海外ダイナミックパッケージやホテルでタイムセールを、11月11日から19日まで実施している。

国内ダイナミックパッケージの1名あたりの料金は、東京/羽田発着札幌2日間（2名1室、ANAクラウンプラザホテル札幌 by IHG泊）が29,900円から、沖縄3日間（3名1室、ハイアットリージェンシー瀬良垣アイランド沖縄泊）が45,200円からなど。出発期間は11月12日から2026年11月1日まで。出発日・宿泊施設限定で最大18,000円の割引クーポンを配布するほか、沖縄限定で500円のオプションプランを用意する。

国内ホテルでは1室あたり、メルキュール札幌（2名1室素泊まり）が7,440円から、ハレクラニ沖縄（同）が30,360円から、品川プリンスホテル（同）が12,882円からなど。宿泊期間は11月12日から2026年11月1日まで。

海外ダイナミックパッケージでは、最大8万円分の割引クーポンを用意する。出発期間は12月1日から2026年6月30日まで。海外ホテルでは、マイルを通常の2倍積算する。