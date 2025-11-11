米グーグル（Google）は、開発者向けの地図サービス「Google Maps Platform」に、同社のAI「Gemini」を活用する新しいツール群を追加したと発表した。

開発者が「こんな地図機能が欲しい」というアイデアを、AIの助けを借りて素早く形にするためのもの。開発者はアプリやWebサイトに組み込む地図機能を、これまでより格段に速く、簡単に構築できるようになるという。

「AIにお願い」で地図づくりが高速化

新ツールのひとつは「ビルダーエージェント（Builder Agent）」。プロンプトで、使いたいマップを作成できるという。

たとえば「街のストリートビューツアーを作って」や「この地域のリアルタイム天気を表示する地図を」といった指示を文字で入力すると、AIがインタラクティブな地図のプロトタイプを自動で生成する。

カスタムマップを作成

「マップスタイリングエージェント」（Maps Styling agent）では、プロンプトを通じて、地図の見た目をカスタマイズできる。

たとえば、「地図をうちのブランドカラーに合わせて」といった指示を出すことで、湖や道路、スポットなど、地図の色合いやデザインを簡単にカスタムできる。

コードアシスト

AIがプログラム作成を補助する「コードアシストツールキット（Code Assist Toolkit）も用意される。

開発者がプログラムコードを書く際、AIがGoogleマップの最新情報を参照して、より正確なコードを提案し、開発の手間やミスを削減する。

AIチャットの回答が「地図付き」で賢くなる

AIチャットボットなどの応答を、Googleマップの情報と連携させて強化する新たな仕組み「Grounding Lite」も導入される。

利用することで、「この近くの屋上カフェは？」や「もしここに住んだら、会社までの通勤時間は？」といった質問に対し、AIチャットボットがGoogleマップの持つ情報に基づいて回答できるようになる。

また、「Contextual View」というコンポーネントも用意された。

こちらは、AIが質問に答える際、文字や画像だけでなく、ユーザーが操作できるインタラクティブな地図や3D表示を一緒に提示できるようになる。たとえば、「ボストンのおすすめスポット」を尋ねると、その地域の3Dマップ付きで紹介するといったことが可能になる。