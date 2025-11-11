女優の桜井日奈子が１１日までに自身のＳＮＳを更新。美容に関する資格をダブル取得したことを報告した。

インスタグラムで「ビューティーフードアドバイザーならびにビューティーフードスペシャリストの資格を取りました こちらの資格取得にあたって、日々の食生活に活かせるような、美容栄養学を学びました」と報告し、２つの修了証を手にした自撮りショットを公開。

「この仕事を始めてからずっと、美容に関する知識に興味があって、ふとマネージャーさんから資格を取ったらどうか薦められ、それを機にちゃんと勉強したら、すごく楽しくて。美と健康は地続きであることがよくわかりました」と資格取得のきっかけと思いをつづった。

最後に「勉強したことを活かして、美を磨いていきたいと思います」（いずれも原文ママ）と意気込み、投稿を締めた。

この投稿には「資格取得おめでとうございます」「ひなちゃんの努力本当に尊敬します」「いくつになっても勉強って大切だと思うけど資格取得するなんてホント凄（すご）いですね」「仕事しながら資格取るのって、ほんと大変なのによく頑張った！！」「夢に向かって頑張る姿勢が素敵ですね」など多くの祝福の声が寄せられている。