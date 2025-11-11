松本洋平文部科学大臣は11日午前の閣議後の会見で、2026年に開催されるWBCの国内独占放映権をネットフリックスが獲得したとの報道について見解を述べた。

【映像】「民放各局さん頑張って」松本洋平大臣の発言（実際の映像）

松本大臣は「来年のWBC中継権をネットフリックスが独占で獲得したとの報道があり、

お金を払う人しか見られない状況になりそうだが」との質問に対し、「2026年WBCの国内独占放映権をネットフリックスさんが獲得をしたことは報道において承知している。個人的な思いを少し述べると、私自身スポーツ見るのも大好きですから、WBCもサッカーW杯もそうでありますし、スポーツを気軽に見ることができるというのは、すごく私個人としても楽しみにしていることでもあります」と述べ、「今回の報道を個人的には大変衝撃を受けて接したところであります」と話した。

さらに「ぜひ民放各局さん、放送権者の皆さんにも色々と頑張っていただきたいなと

個人的には思っております」と続けた。「放映権については民間企業間の契約であるのでコメントを差し控えたいと存じますが、いずれにせよ国民がスポーツを体験したり見る機会が確保されることは重要」「文科省としても引き続きスポーツの振興に取り組んでまいりたい」と話した。

自身のホームページによると、松本大臣は中学1年生〜大学4年生まで10年間陸上競技に取り組み、高校時代にはインターハイ・ジュニアオリンピックに出場し大学時代にはインターカレッジに出場の経験がある。（『ABEMA NEWS』より）