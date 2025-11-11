政治評論家の田崎史郎氏が１１日、ＴＢＳ系「ひるおび！」で、日本維新の会が「センターピン」と主張している議員定数の削減について「実現するのか？という疑問はいまだに解けない」とコメントした。

この日は「議員定数削減は今国会で成立するのか」をテーマに議論。田崎氏は１０月に、この番組内で吉村洋文氏と討論し、「（議員定数削減が）成立しなくても、自民が一生懸命やれば（連立を）離脱しない？」「成立しなかったら？」と何度も聞くも、吉村代表は「やるんです」「実現させるんです。そのぐらいのパワーが必要」と返答。その時のＶＴＲを流し、恵俊彰も「かみ合っていない会話をご覧いただきました」とスタジオを笑わせた。

田崎氏は「何度も言い切っていたので、意気込みは感じたが、果たして実現するのか？という疑問はいまだに解けません」と成立には疑問符。未だに自民党は「慎重」だといい「自民党内でわき起こった議論ではない。維新がやってくれ、で、連立のゴタゴタの中でとにかく飲んじゃえで執行部が飲んじゃったに過ぎない」とコメント。

あくまでも上層部が合意しただけで「下の人は議論に参加していない」ため、慎重姿勢はなかなか崩れないのではとしてきしていた。