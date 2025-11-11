1日3杯超のアルコール摂取は脳出血リスクを高める可能性があるとの研究結果が示された/miodrag ignjatovic/E+/Getty Images

（CNN）人によっては素敵な夜にワインを1杯注いだり、スポーツ観戦中に缶ビールを開けたりするのはごく自然なことだ。しかし飲酒量が度を超えるのは、一体どの段階なのだろうか？

研究者らは1日に3杯以上の飲酒を日常的に行うことを「過度の飲酒」と定義しているが、これはより重篤な脳出血（または出血性脳卒中）や、より早期の長期的な脳損傷と関連があるという。11月5日付けの神経学誌「ニューロロジー」に掲載された研究が明らかにした。

「出血性脳卒中、つまり脳内出血とは、脳内の血管が破裂し、血液が漏れ出して周囲の脳組織に損傷を与えることを指す。出血性脳卒中は、脳卒中全体の約15〜20%を占めている」と、米国心臓協会（AHA）で脳の健康と脳卒中担当最高科学責任者を務めるミッチェル・エルキンド博士はメールで述べている。エルキンド氏はこの研究には参加していない。

「脳卒中の約80%は虚血性脳卒中で、血管に血栓や閉塞（へいそく）が生じ、脳への血流が部分的に不足することで酸素と栄養が不足し、脳が壊死（えし）に至る」とエルキンド氏は述べた。「出血性脳卒中は一般的により危険で、後遺症が残る」

米疾病対策センター（CDC）によると、米国の成人の約17%が短時間での大量飲酒をし、6%が重度の飲酒をしている。2024年には、12歳以上の米国人2970万人がアルコール使用障害（身体的または精神的健康を損なう可能性のある過度のアルコール摂取パターン）を患っていた。

今回の研究の筆頭著者を務めるM・エディップ・グロル博士は、「1日に平均3杯のアルコールを飲んでいた人は、それ以下のアルコールを飲んでいた人に比べて、脳出血の発症年齢が平均11歳若かった」と指摘する。

米国では毎年79万5000人が脳卒中を経験しており、そのうち10%が出血性脳卒中に該当する。

コロンビア大学神経学・疫学名誉教授のエルキンド氏によれば、脳出血全体の最も重要な危険因子は高血圧となる。高血圧の症例は年齢とともに増加するが、最近では若年成人における肥満、糖尿病、高血圧の増加により、若年層でも脳卒中が増えているという。

米国では成人のほぼ半数に相当する1億1990万人が高血圧症に罹患（りかん）。症状には頭痛や息切れ、鼻血などがある。

アルコールだけでなく違法薬物の使用も血圧を上昇させ、出血性を含むあらゆる脳卒中リスクを高めると、エルキンド氏は付け加えた。

高血圧は脳卒中以外にも慢性腎臓病、心臓病、動脈疾患を引き起こす可能性がある。

エルキンド氏は、脳卒中を予防するために血圧をコントロールすることを推奨。「医師または薬局で血圧を検査し、高血圧の場合は生活習慣の改善と必要に応じて薬の服用でコントロールするのがよい」と述べた。

血圧を下げる簡単な方法は、ウォーキングなどの有酸素運動だ。背筋を伸ばして肩を後ろに引いて腕を振り、意識的な呼吸法や鼻呼吸を練習するなど、正しい歩き方をすることで、体の調子を整えることができる。

今回の新たな研究結果は、脳内出血で入院した成人1600人（年齢中央値75歳）から収集したデータに基づく。参加者は全員、米ボストンのマサチューセッツ総合病院に入院しており、そのほとんどが白人だった。

データは過去にさかのぼって収集されたため、「脳出血自体の発生によってバイアスが生じる可能性がある。脳出血のような人生を一変させかねない出来事の後は、本人または代理人がより高いアルコール消費量を報告することもあり得る。これにより、影響の推定にバイアスが生じる可能性が出てくる」とエルキンド氏は説明する。「真の前向き研究では、アルコール消費に関するデータは脳出血が発生する前に収集されることになる」（同氏）