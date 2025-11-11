【1/12 スコープドッグ Ver.1.5】 2026年6月 発売予定 価格：88,000円

threezeroは、フィギュア「1/12 スコープドッグ Ver.1.5」を2026年6月に発売する。価格は88,000円。

本商品は「装甲騎兵ボトムズ」よりAT「スコープドッグ」を1/12スケールフィギュア化したもの。2017年にリリースされた最初の1/12 スコープドッグから新たな塗装表現とアップグレードした関節構造を採用したVer.1.5となっている。

肩のボールジョイントと踝の関節はダイキャスト製金属パーツにアップグレードされ、また肩関節のソケットも耐久性が向上されている。

1/12スケールで、高さ約33cm。ウェザリング表現を含む精密な塗装が施されており、全身に約100ヶ所の可動ポイントを有する。コクピットは、頭部バイザー、胸部コクピットハッチ、そして腹部メンテナンスハッチが開閉可能。

コクピットシートにはAT乗り（パイロット）の可動フィギュアを着席できる。バイザー部の「ターレットレンズ」は回転でき、カメラの異なるズーム使用状態も再現できる。

両前腕部はスプリングによって伸長するギミックを搭載し、「アームパンチ」のアクションも再現されている。手は指の各関節がフル可動仕様となっている。

足の裏には「ローラーダッシュ」用のタイヤが内蔵されており、つま先を引き上げることでタイヤが展開します。両足の側面に装着した「ターンピック」も伸長可能。

武器として銃「GAT-22ヘビィマシンガン」1個が付属。その交換式バレルとして、通常の長いものと、ショートバレル状態を再現できる短いものが付属する。

(C)SUNRISE