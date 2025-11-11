テレ朝・安藤萌々アナ、スカートから美脚スラリ「知性が感じられる」「完璧スタイル」と反響
【モデルプレス＝2025/11/11】テレビ朝日の安藤萌々アナウンサーが11月10日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つ衣装姿を公開した。
【写真】27歳テレ朝アナ「知性が感じられる」美脚ショット
安藤アナは、自身がキャスターを務める同局系「報道ステーション」（毎週月曜〜金曜よる9時54分〜）のセットをバックに衣装ショットを公開。白地に赤いボーダーのハイネックトップスにベージュの膝下スカートの装いで、スラリとした脚をのぞかせた。
この投稿に、ファンからは「エレガントで素敵」「知性が感じられる」「完璧スタイル」「美しい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】27歳テレ朝アナ「知性が感じられる」美脚ショット
◆安藤萌々アナ、美脚際立つ衣装ショット公開
安藤アナは、自身がキャスターを務める同局系「報道ステーション」（毎週月曜〜金曜よる9時54分〜）のセットをバックに衣装ショットを公開。白地に赤いボーダーのハイネックトップスにベージュの膝下スカートの装いで、スラリとした脚をのぞかせた。
◆安藤萌々アナの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「エレガントで素敵」「知性が感じられる」「完璧スタイル」「美しい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】