緑黄色社会・長屋晴子、爽やかノースリーブ姿公開「可愛すぎる」「スタイル抜群」の声
【モデルプレス＝2025/11/11】4人組バンド・緑黄色社会の長屋晴子が11月10日、自身のInstagramを更新。ノースリーブ姿を公開し、話題となっている。
【写真】30歳美人ボーカル「スタイル抜群」ノースリーブ姿
長屋は「ジャカルタ、ここは本当に素晴らしい」とつづり、夜景をバックに写真を投稿。グリーンのノースリーブトップスにベージュのパンツを合わせ、スラリとした腕と透明感のある美しい素肌を覗かせた。
この投稿に「爽やか」「可愛すぎる」「ジャカルタに来てくれてありがとう」「スタイル抜群」「ファッションが素敵」「ジャカルタ楽しそう」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
