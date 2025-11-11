モー娘。野中美希、ミニスカから美脚スラリ 愛犬とのピクニックショットに「可愛いが渋滞」「眼福」の声
【モデルプレス＝2025/11/11】モーニング娘。’25の野中美希が11月10日、自身のInstagramを更新。愛犬とのピクニックショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】モー娘。メンバー「美脚に目が行く」ミニスカ×ロングブーツ姿
野中は「ピクニックしました」とつづり、愛犬のとうふちゃんを抱っこした写真を公開。ジャケットにミニスカート、ロングブーツを合わせた私服姿で、スラリと伸びた美しい脚を披露している。
この投稿に、ファンからは「可愛いが渋滞」「眼福」「スタイル抜群」「美脚に目がいく」「とうふちゃんも可愛い」「一緒にピクニックしたい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
