俳優パク・ソジュン、共演女優をおんぶした優しい表情にときめく…新ドラマのティザーポスター公開

俳優パク・ソジュンと女優ウォン・ジアンが、記憶のなかでぼんやりとしていた時代を呼び起こす。

来る12月6日、韓国で初放送されるJTBCの新しい週末ドラマ『ギョンドを待ちながら』（原題）でのイ・ギョンド（演者パク・ソジュン）とソ・ジウ（演者ウォン・ジアン）の輝かしい青春の瞬間を含んだティザーポスターが公開され、早くも人々をときめかせている。

『ギョンドを待ちながら』は、2度の恋愛をして別れたイ・ギョンドとソ・ジウが不倫スキャンダルを報道した記者とスキャンダルの主人公の妻として再会し、切なくそして濃厚に恋愛するロマンスドラマだ。

これに先立ち、“元カレ・元カノ紹介”でイ・ギョンド、ソ・ジウの支離滅裂な過去の恋愛を予告したなか、公開されたティザーポスターでは、お互いの初恋だった時代の2人を垣間見ることができ、興味を引く。

まず、イ・ギョンドに背負われたソ・ジウの無邪気な顔が視線を引く。元気なソ・ジウの気楽そうな手つきと、これを自然に受け入れるイ・ギョンドの優しい目つきが調和し、人々をドキドキさせている。

（写真＝JTBC）左からウォン・ジアン、パク・ソジュン

特に、一緒にいるだけでも幸せであるかのように2人の明るい笑顔がときめきを倍増させている。決して忘れられない強烈な記憶として残った2人の初恋が、果たして彼らの人生にどのような影響を及ぼすのか関心が集まっている。

このように、ティザーポスターでイ・ギョンドとソ・ジウの切ない恋愛の始まりを知らせている『ギョンドを待ちながら』は、18年前に始まった恋の軌跡を依然として大切にしながら生きていく2人の物語で多彩な感情を届ける見通しだ。

制作スタッフは、「ポスターを撮影している間ずっと、衣装と雰囲気、表情まで、初々しかったイ・ギョンドとソ・ジウを見ているようだった」として、「一緒にいるとき、世界で最も輝くイ・ギョンドとソ・ジウ、そして2人の物語を描くパク・ソジュン、ウォン・ジアンの演技が皆さんをときめかせる予定なので、たくさん期待していてほしい」と伝えた。

なお、ドラマ『ギョンドを待ちながら』は12月6日22時40分に初放送される予定だ。

（記事提供＝OSEN）