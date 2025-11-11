KickFlip出演 SBSスピンオフ番組「歌謡大典が終わったら売店歌謡 for Lemino」第2弾配信
【モデルプレス＝2025/11/11】ドコモが運営する映像配信サービス「Lemino（R）」の「Leminoプレミアム」では、11月11日正午より、KickFlip（キックフリップ）が出演するLeminoオリジナル作品「歌謡大典が終わったら売店歌謡 for Lemino 第2弾」を独占配信する。
【写真】JYP新ボーイズグループ誕生 イケメンと話題の日本人も
「歌謡大典が終わったら売店歌謡」は、SBS人気歌謡のスピンオフとして「SBSKPOP X INKIGAYO」公式YouTubeチャンネルで配信されている人気コンテンツ。今回、「2025 SBS歌謡大典Summer」と「2025 SBS歌謡大典」のLemino独占配信を記念して、「歌謡大典が終わったら売店歌謡 for Lemino」を特別に制作。i-dle（アイドゥル）が登場する第1弾は、現在Leminoプレミアムにて独占配信されている。
それに続く待望の第2弾には、JYPエンターテインメントが満を持して送り出した新人ボーイズグループ・KickFlipが登場。ステージとは違う、よりプライベートな雰囲気の売店コーナーで繰り広げられる飾らないトークを見ることができる。（modelpress編集部）
・タイトル：歌謡大典が終わったら売店歌謡 for Lemino 第2弾
・出演者：KickFlip
・配信開始日：2025年 11月 11日（火）正午〜
・配信形態：Leminoプレミアムにて配信
※本作品に日本語字幕はなし。日本語字幕版は後日公開を予定。
【Not Sponsored 記事】
【写真】JYP新ボーイズグループ誕生 イケメンと話題の日本人も
◆「歌謡大典が終わったら売店歌謡 for Lemino 第2弾」配信
「歌謡大典が終わったら売店歌謡」は、SBS人気歌謡のスピンオフとして「SBSKPOP X INKIGAYO」公式YouTubeチャンネルで配信されている人気コンテンツ。今回、「2025 SBS歌謡大典Summer」と「2025 SBS歌謡大典」のLemino独占配信を記念して、「歌謡大典が終わったら売店歌謡 for Lemino」を特別に制作。i-dle（アイドゥル）が登場する第1弾は、現在Leminoプレミアムにて独占配信されている。
◆「歌謡大典が終わったら売店歌謡 for Lemino」配信概要
・タイトル：歌謡大典が終わったら売店歌謡 for Lemino 第2弾
・出演者：KickFlip
・配信開始日：2025年 11月 11日（火）正午〜
・配信形態：Leminoプレミアムにて配信
※本作品に日本語字幕はなし。日本語字幕版は後日公開を予定。
【Not Sponsored 記事】